Sono apparse le foto ufficiali della prossima seconda stagione di Pretty Little Liars di Max. Le prime immagino svelano ai fan un primo sguardo alla prossima stagione intitolata Summer School.

La seconda stagione di Pretty Little Liars ha un nuovo cattivo

Condivise da Cosmopolitan, le foto di Pretty Little Liars: Summer School hanno anche introdotto gli spettatori al nuovo antagonista principale del thriller drammatico per adolescenti sotto forma di un inquietante colpevole mascherato armato di coltello. I creatori della serie Lindsay Calhoon Bring e Roberto Aguirre-Sacasa hanno parlato di cosa i fan possono aspettarsi dal nuovo cattivo della seconda stagione, che hanno descritto come qualcuno molto più spaventoso di A.

“Il nostro cattivo è una figura femminile dell’orrore, che è qualcosa che volevamo davvero esplorare nel nostro spettacolo horror incentrato su protagoniste femminili“, ha detto Aguirre-Sacasa. “Volevamo anche che il nostro cattivo sembrasse apocalittico e terrificante. E poiché la maggior parte della nostra stagione è ambientata durante l’estate, oltre a prendere ispirazione dai nostri slasher preferiti, volevamo che sembrasse un po’ più apocalittico, come qualcosa come The Texas Chain Saw Massacre o addirittura Midsommar”.

Bring ha aggiunto: “Le paure sono un po’ più grandi, più cattive e più audaci. Abbiamo un nuovo cattivo che forse è collegato ad Archie Waters, come impareremo presto nell’episodio 1. Roberto, io e i nostri scrittori siamo tutti molto ossessionati da Creepypasta, quindi adoriamo avere il nostro sito web. E questo cattivo horror metterà alla prova ciascuna delle ragazze e intraprenderanno il loro viaggio personale”.

Basato sulla serie di libri più venduti di Sara Shepard, il riavvio di Pretty Little Liars di Max è guidato da Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco. A loro si uniscono Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson, Jordan Gonzalez e Alex Aiono. I produttori esecutivi sono Aguirre-Sacasa, Bring, I. Marlene King, Michael Grassi, Caroline Baron e Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy.