Ci aspettavamo che il primo trailer del sequel di Beetlejuice di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice, uscisse ieri, ma Warner Bros. Discovery ha ritardato e il primo contributo dall’atteso sequel dovrebbe arrivare oggi. Nel frattempo però la Major ha svelato una preview che ci dà un primo sguardo a Jenna Ortega nei panni di Astrid Deetz.

La pagina Instagram del sequel ha pubblicato (poi cancellato, per qualche motivo) i primi secondi del teaser, che vede la figlia di Lydia Deetz (la ritornata Winona Ryder), Astrid (la star di Scream IV, Jenna Ortega), in sella alla sua bicicletta su un ponte dall’aspetto molto familiare.

Come i fan del primo film ricorderanno senza dubbio, è qui che Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis) Maitland hanno incontrato la loro morte prematura dopo un incidente d’auto. Sconvolta, la coppia decide quindi di contattare un certo Ghost with the Most (Michael Keaton) per chiedere aiuto. Guarda il filmato qui sotto insieme ad alcune nuove illustrazioni del logo del titolo e assicurati di tenere gli occhi aperti per il trailer.

Lots of activity going on with official studio social media accounts for #BeetlejuiceBeetlejuice. Tomorrow is looking very likely for the trailer on top of reports we’re hearing and what has already been confirmed. pic.twitter.com/hMEIiZVdiJ

— TrailerTrack (@trailertrack) March 19, 2024