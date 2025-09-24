Profilo privato (The Savant): Apple rinvia l’uscita della serie

Apple TV+ ha rinviato l’uscita del suo prossimo thriller politico Profilo privato (il cui titolo originale è The Savant). La serie è stata ideata da Melissa James Gibson e si basa su un articolo del 2019 intitolato “È possibile fermare una sparatoria di massa prima che avvenga?” pubblicato su Cosmopolitan. Nella serie la premio Oscar Jessica Chastain interpreta il ruolo principale di Jodi Goodwin.

Secondo Variety, la decisione di rinviarne l’uscita è dovuta al recente assassinio negli Stati Uniti dell’attivista Charlie Kirk. La serie è infatti incentrata su un’investigatrice che lavora per infiltrarsi in gruppi di odio online nel tentativo di prevenire l’estremismo interno, e l’argomento è dunque ora politicamente delicato, sulla scia dell’omicidio dell’oratore politico.

Anche il conduttore di talk show Jimmy Kimmel è stato recentemente sospeso per i commenti relativi all’incidente (anche se a seguito di un forte mal contento il suo programma è ora stato ripristinato). Di seguito, ecco invece la dichiarazione scritta rilasciata dallo studio: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di rinviare The Savant. Apprezziamo la vostra comprensione e non vediamo l’ora di pubblicare la serie in futuro”.

Cosa significa questo per il futuro di Profilo privato su Apple TV

Programmi come Profilo privato sono volutamente controversi, poiché cercano di commentare la società e suscitare reazioni da parte degli spettatori. Tuttavia, in questo caso, sembra che Apple abbia preso una decisione difficile ma sensata. La miniserie potrebbe diventare uno dei migliori programmi di Apple TV+, ma potrebbe volerci un po’ di tempo prima che sia accettabile pubblicarla.

Esplorare l’argomento trattato da Profilo privato rischia solo di alimentare le fiamme della discordia e della divisione che attualmente imperversano in tutto il mondo, e questo potrebbe finire per fare più male che bene alla serie. Sembra quindi la scelta giusta quella di posticipare l’uscita dello show e aspettare che le cose si calmino nei prossimi mesi.

