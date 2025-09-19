Disney rischia il boicottaggio da parte di grandi star e creatori dopo la cancellazione di Jimmy Kimmel

La Disney deve affrontare il boicottaggio di grandi star e creativi dopo che Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso a tempo indeterminato, con molti che si sono opposti alla decisione dell’azienda. Diversi personaggi di spicco hanno espresso il loro sostegno a Kimmel da quando il suo talk show in seconda serata è stato sospeso a seguito dei commenti da lui fatti sull’assassinio dell’attivista politico di destra Charlie Kirk.

Ora, creativi di alto profilo di Hollywood si sono impegnati a boicottare la Disney dopo che la produzione di Jimmy Kimmel Live! è stata sospesa a tempo indeterminato. Damon Lindelof, noto soprattutto per aver scritto e prodotto Lost, ha confermato che intende non lavorare con la Disney fino al ritorno dello show di Kimmel.

Pedro Pascal ha anche condiviso un’immagine di una sua precedente apparizione nel programma di Kimmel, dicendo che è “al fianco” del conduttore del late night show e invitando a “difendere la libertà di parola” e la “democrazia”.

Il giornalista Matthew Belloni ha anche affermato che “altri talenti” stanno valutando approcci simili in risposta alla cancellazione dello show.

Cosa significano i boicottaggi contro la Disney per il ritorno di Jimmy Kimmel

A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Kimmel nel suo show sul killer di Kirk, Tyler Robinson, la ABC è stata criticata dal presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr, che ha minacciato di intraprendere azioni legali contro la rete a causa di quanto detto. Poco dopo, lo show ha sospeso la produzione a tempo indeterminato, anche se è ancora prevista la sua ripresa in un secondo momento.

La dichiarazione esatta di Kimmel che ha portato alla sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel Live! è stata: “Abbiamo toccato nuovi minimi durante il fine settimana con la banda MAGA che ha cercato disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da questo”.

Il boicottaggio arriva poco dopo che il conduttore televisivo ha ricevuto il sostegno di una miriade di grandi nomi del settore, da Ben Stiller a Wanda Sykes. Sono state organizzate anche proteste proprio fuori dallo studio dove viene girato Jimmy Kimmel Live!, sia a sostegno del personaggio televisivo che contro l’attuale amministrazione del presidente Donald Trump.

Poiché Lindelof e altri creativi di Hollywood stanno boicottando la Disney per la sua decisione, questo potrebbe essere l’inizio dell’ira dell’industria nei confronti dell’azienda. Resta da vedere se questo cambierà la loro decisione. Devono ancora considerare il loro rapporto con la FCC e cosa potrebbe significare per il futuro del talk show.