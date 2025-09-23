Roast in Peace: il trailer del nuovo comedy show di Prime Video

Prime Video svela il trailer e la data di uscita di Roast in Peace, il nuovo attesissimo comedy show con il funerale più spietato e divertente mai visto prima, disponibile in esclusiva su Prime Video dal 9 ottobre in 5 episodi.

Quattro celebrità “defunte” e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Uno spietato funerale guidato da una officiante d’eccezione: Michela Giraud.

Roast in Peace è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal prossimo 9 ottobre.