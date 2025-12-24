Pluribus – Stagione 1, spiegazione del finale: analisi della decisione di Carol e del piano di Manousos

La prima stagione di Pluribus si conclude non solo con alcune rivelazioni intriganti sugli “Altri”, ma anche mettendo in evidenza come Carol sia finalmente sulla strada giusta.

Prima che Manousos si presenti alla sua porta nel finale della serie fantascientifica di Apple TV, Carol sembra diventare sempre più compiacente. La sua solitudine ha la meglio su di lei e inizia a sentire la mancanza di Zosia. Per questo motivo, nel finale, sorprendentemente si schiera dalla parte degli Altri invece di rimanere fedele alle sue precedenti convinzioni ostili nei loro confronti e concordare con la visione del mondo di Manousos.

Abbandona persino Manousos, convinta di comprendere gli Altri meglio di lui. Tuttavia, dopo aver finalmente trascorso un po’ di tempo da sola con Zosia, si rende conto di essersi sbagliata sugli Altri.

Perché Carol torna da Manousos nel finale di Pluribus

Manousos ha viaggiato dal Paraguay per incontrare Carol perché credeva che fosse l’unica dalla sua parte. Con sua grande delusione, Carol sembra aver cambiato idea sugli Altri prima che lui la raggiungesse. Viene persino a sapere tutto della sua relazione con Zosia e capisce che lei è innamorata di lei.

Carol inizialmente cerca di negarlo. Tuttavia, quando alla fine deve scegliere tra Zosia e Manousos, sceglie la prima. In seguito, Zosia e Carol trascorrono molto tempo insieme e, per una volta, Carol si sente di nuovo felice.

Con suo grande disappunto, la sua felicità è di breve durata, poiché Zosia le rivela che hanno trovato un modo per “infettarla” utilizzando i suoi ovuli congelati.

Carol in precedenza si sentiva al sicuro con gli Altri perché le era stato detto che avrebbero dovuto estrarre il suo DNA dal midollo osseo per trovare un modo per infettarla. Poiché l’estrazione del midollo osseo è una procedura invasiva, non potevano farlo senza il suo consenso.

Dopo aver parlato con Zosia, Carol capisce che hanno trovato una soluzione alternativa e che presto saranno in grado di infettarla. Questo la aiuta a capire che gli Altri sono guidati da un solido “imperativo di diffusione”. Il loro unico scopo è diffondere l’infezione.

Dopo aver ricevuto il segnale alieno da un pianeta lontano chiamato Kepler 22b, gli Altri sperano anche di diffonderlo in altre parti dell’universo e condividere il loro “dono” trasmettendolo nello spazio.

Poiché questa consapevolezza le dimostra che Zosia non la ama davvero e che stava frequentando lei solo per convincerla a unirsi a loro, Carol esce dal suo torpore e torna a unire le forze con Manousos.

Perché Carol torna con una bomba atomica

In una sequenza iniziale dell’episodio 3 di Pluribus, Carol discute scherzosamente con uno degli Altri se sarebbero disposti a darle una bomba atomica. Con sua sorpresa, accettano di farlo. Questo dimostra che la sopravvivenza individuale è in fondo alla lista delle priorità degli Altri. Se si dovessero definire le loro priorità, probabilmente sarebbero le seguenti:

Diffondere l’infezione.

Accontentare gli individui immuni.

Garantire la propria sopravvivenza individuale.

Pluribus conclude la discussione di Carol sulla bomba atomica dell’episodio iniziale quando lei torna a casa con una bomba atomica. Questo dimostra che finalmente capisce che gli Altri non sono affatto umani. Non hanno la capacità di amare e non hanno nemmeno l’istinto umano fondamentale di garantire la propria sopravvivenza individuale. Poiché sono programmati solo per diffondere il loro “dono”, non sono affatto umani.

Anche la loro gentilezza è solo un’arma che permette loro di convincere i “sopravvissuti” immuni che hanno buone intenzioni. Quando Carol se ne rende conto, capisce che Manousos aveva ragione quando diceva che sarebbe stato meglio ucciderli tutti piuttosto che lasciare che diffondessero l’infezione.

La frequenza radio 8613,0 kHz spiegata: come Manousos la usa contro gli “Altri”

Manousos era già all’avanguardia anche nei primi episodi della serie fantascientifica di Vince Gilligan per Apple TV, quando ha esaminato tutte le frequenze radio. Ha scoperto che una frequenza specifica, 8613,0 kHz, era attiva e trasmetteva un segnale di qualche tipo. Non sembra rendersi conto del significato del segnale, ma capisce che è collegato all’“invasione”.

Sebbene Pluribus non riveli molto sul segnale radio, è difficile non credere che in qualche modo mantenga le persone infette nel loro stato mentale di alveare.

Il virus RNA che si diffonde principalmente attraverso la saliva umana nell’episodio 1 di Pluribus non è l’unica cosa che rende gli Altri parte della coscienza collettiva. Sembra servire semplicemente come hardware per essa. Una volta “installato” nel corpo, il segnale radio funge da software che sincronizza le menti individuali in una rete cognitiva condivisa, nota anche come mente alveare.

Il segnale radio che Manousos scopre sul canale 8613,0 kHz è ciò che mantiene gli Altri ipnotizzati e uniti. Per questo motivo, qualsiasi suono improvviso e di disturbo, come l’urlo di Manousos, “disconnette” temporaneamente gli Altri dal “software”.

Come Carol e Manousos possono invertire l’apocalisse della felicità

Manousos scopre abilmente ciò che sembra guidare la mente collettiva. Tuttavia, verso la fine della stagione, fatica a trovare un modo per saperne di più sui segnali radio e su come funzionano. Pluribus ha già stabilito che Carol ha una fervida immaginazione come autrice di narrativa. Quando ha chiamato e ha cercato di trovare un modo per curare gli “Altri”, ha quasi finito per ottenere da Zosia la verità su come invertire la pandemia.

Ora che ha accettato di collaborare con Manousos e ha anche una scadenza prima che gli Altri trovino un modo per infettarla, metterà a frutto le sue capacità di ragionamento.

Non passerà molto tempo prima che i due personaggi si rendano conto del collegamento tra il segnale radio e la mente collettiva. Una volta capito, dovranno trovare un modo per fermare il segnale, che probabilmente viene trasmesso da qualche parte sulla Terra, dato che una radio è riuscita a captarlo. Se troveranno un modo per interrompere il segnale, potrebbero riuscire a sbarazzarsi del software che guida la mente collettiva.

In parole povere, nei termini di Severance, devono trovare un modo per reintegrare gli Altri liberandoli dal segnale che li tiene ipnotizzati.

Come la stagione 1 di Pluribus prepara la stagione 2

La stagione 1 di Pluribus sfiora appena la superficie della sua scala narrativa. La stagione 1, per la maggior parte, funge da viaggio di trasformazione per Carol, che oscilla tra l’accettazione della nuova normalità e la consapevolezza che gli Altri non sono più umani. Con il suo ritmo lento e l’attento sviluppo dei personaggi, la stagione 1 di Pluribus induce anche gli spettatori a chiedersi per chi tifare prima di consacrare Carol e Manousos come eroi.

Vince Gilligan ha confermato (tramite Esquire) di avere un piano di 4 stagioni per Pluribus.

Ora che Carol sa che gli Altri stanno lavorando a un modo per infettarla, correrà contro il tempo per trovare una cura. Sembra probabile che anche Diabaté alla fine capirà tutto ciò che non va negli Altri e si unirà a Carol e Manousos. Dato che gli Altri in Pluribus pensano con un unico cervello combinato, potrebbero trovare una nuova soluzione per fermare gli eroi senza danneggiarli fisicamente nella seconda stagione.

Si spera che, dopo il finale avvincente della prima stagione, la seconda stagione di Pluribus non tarderà ad arrivare.