HomeSerie TvNews

Steve Carell e Phil Dunster insieme in Rooster: il trailer della nuova comedy HBO Max dal creatore di Ted Lasso

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Rooster

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale di Rooster, nuova serie comedy che segna l’incontro tra Steve Carell e Phil Dunster, sotto la guida creativa di Bill Lawrence, già autore di Ted Lasso, insieme a Matt Tarses. La serie promette un mix di umorismo agrodolce e introspezione, nel solco delle recenti produzioni più mature firmate da Lawrence.

Carell interpreta Greg, uno scrittore di successo costretto a fare i conti con il rapporto complesso con la figlia Katie, in un momento delicato della sua vita personale e professionale. Il trailer mostra Greg arrivare nel campus universitario dove la figlia lavora, deciso ad “aiutarla”, anche quando lei gli chiede esplicitamente di non interferire.

Rooster: trama, cast e data di uscita

Nel corso delle immagini, Greg scopre che la situazione di Katie è molto più complicata del previsto: il marito l’ha lasciata per una studentessa, il suo posto di lavoro è in bilico e il suo comportamento recente ha sollevato più di una preoccupazione all’interno dell’università. Durante un incontro con il presidente dell’ateneo, Walter Mann, Greg viene a sapere che la figlia avrebbe incendiato una casa dei docenti e aggredito un professore. Da qui, la proposta inattesa: l’università potrebbe avere bisogno proprio di lui.

Il titolo Rooster nasce dal soprannome che gli studenti hanno dato a Greg, perché ricorda un personaggio dei suoi libri. Ma il cuore della serie sta proprio in questo scarto: Greg si rende conto di non essere l’eroe che ha scritto e di non poter risolvere tutto per sua figlia. Saranno gli studenti, paradossalmente, a spingerlo a rimettersi in gioco e a vivere davvero.

La serie debutterà l’8 marzo su HBO Max con 10 episodi, trasmessi settimanalmente. Il finale di stagione è previsto per il 10 maggio. Oltre a Carell e Dunster, il cast include Charly Clive, Danielle Deadwyler, John C. McGinley, Lauren Tsai, Annie Mumolo, Connie Britton, Robby Hoffman e Scott MacArthur.

Steve Carell figura anche tra i produttori esecutivi, affiancato da Bill Lawrence, Matt Tarses e un team che include Jeff Ingold e Jonathan Krisel. Per Lawrence, Rooster si inserisce in un periodo particolarmente prolifico: oltre al ritorno di Scrubs, sono attesi anche Ted Lasso stagione 4 e Shrinking stagione 3.

Rooster segna inoltre una reunion simbolica: Dunster torna a lavorare con Lawrence dopo Ted Lasso, mentre McGinley e Britton richiamano direttamente l’eredità di Scrubs e Spin City. Tutti elementi che rendono la serie una delle comedy più attese della prossima stagione televisiva.

Articolo precedente
Uma Thurman torna un’assassina alla Kill Bill nel primo sguardo a Pretty Lethal, il nuovo thriller di Prime Video
Articolo successivo
Sherlock Holmes incastrato per omicidio nel trailer di Young Sherlock, la nuova serie Prime Video di Guy Ritchie
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved