Steve Carell e Phil Dunster insieme in Rooster: il trailer della nuova comedy HBO Max dal creatore di Ted Lasso

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale di Rooster, nuova serie comedy che segna l’incontro tra Steve Carell e Phil Dunster, sotto la guida creativa di Bill Lawrence, già autore di Ted Lasso, insieme a Matt Tarses. La serie promette un mix di umorismo agrodolce e introspezione, nel solco delle recenti produzioni più mature firmate da Lawrence.

Carell interpreta Greg, uno scrittore di successo costretto a fare i conti con il rapporto complesso con la figlia Katie, in un momento delicato della sua vita personale e professionale. Il trailer mostra Greg arrivare nel campus universitario dove la figlia lavora, deciso ad “aiutarla”, anche quando lei gli chiede esplicitamente di non interferire.

Rooster: trama, cast e data di uscita

Nel corso delle immagini, Greg scopre che la situazione di Katie è molto più complicata del previsto: il marito l’ha lasciata per una studentessa, il suo posto di lavoro è in bilico e il suo comportamento recente ha sollevato più di una preoccupazione all’interno dell’università. Durante un incontro con il presidente dell’ateneo, Walter Mann, Greg viene a sapere che la figlia avrebbe incendiato una casa dei docenti e aggredito un professore. Da qui, la proposta inattesa: l’università potrebbe avere bisogno proprio di lui.

Il titolo Rooster nasce dal soprannome che gli studenti hanno dato a Greg, perché ricorda un personaggio dei suoi libri. Ma il cuore della serie sta proprio in questo scarto: Greg si rende conto di non essere l’eroe che ha scritto e di non poter risolvere tutto per sua figlia. Saranno gli studenti, paradossalmente, a spingerlo a rimettersi in gioco e a vivere davvero.

La serie debutterà l’8 marzo su HBO Max con 10 episodi, trasmessi settimanalmente. Il finale di stagione è previsto per il 10 maggio. Oltre a Carell e Dunster, il cast include Charly Clive, Danielle Deadwyler, John C. McGinley, Lauren Tsai, Annie Mumolo, Connie Britton, Robby Hoffman e Scott MacArthur.

Steve Carell figura anche tra i produttori esecutivi, affiancato da Bill Lawrence, Matt Tarses e un team che include Jeff Ingold e Jonathan Krisel. Per Lawrence, Rooster si inserisce in un periodo particolarmente prolifico: oltre al ritorno di Scrubs, sono attesi anche Ted Lasso stagione 4 e Shrinking stagione 3.

Rooster segna inoltre una reunion simbolica: Dunster torna a lavorare con Lawrence dopo Ted Lasso, mentre McGinley e Britton richiamano direttamente l’eredità di Scrubs e Spin City. Tutti elementi che rendono la serie una delle comedy più attese della prossima stagione televisiva.