Sherlock Holmes incastrato per omicidio nel trailer di Young Sherlock, la nuova serie Prime Video di Guy Ritchie

Sherlock Holmes torna a indagare, ma in una veste completamente nuova. Dopo aver reinventato il celebre detective al cinema, Guy Ritchie firma ora Young Sherlock, serie che racconta gli anni della formazione di Holmes, molto prima che diventasse la leggenda della narrativa investigativa.

Ambientata quando Sherlock ha appena 19 anni, la serie lo segue in un periodo in cui non ha ancora incontrato Watson e non è ancora il detective infallibile che tutti conoscono. Young Sherlock debutterà su Prime Video il 4 marzo ed è basata sui romanzi Young Sherlock Holmes di Andrew Lane.

Young Sherlock: il trailer svela il primo caso e il nuovo Moriarty

Il trailer ufficiale diffuso da Prime Video introduce il primo grande mistero della serie: Sherlock viene incastrato per omicidio e deve dimostrare la propria innocenza mentre muove i primi passi come investigatore. A interpretare il giovane Holmes è Hero Fiennes Tiffin, mentre Dónal Finn veste i panni di James Moriarty, qui reinventato come il suo migliore amico, in una dinamica che ribalta completamente la mitologia classica.

Nel trailer, i genitori di Sherlock cercano di tenerlo lontano dai guai, ma il giovane protagonista è trascinato in una spirale di avventure sempre più pericolose, tra inseguimenti, colpi di scena e intuizioni brillanti. Il primo caso è solo l’inizio di una cospirazione di portata globale, segno che le ambizioni della serie sono tutt’altro che contenute.

Lo showrunner è Matthew Parkhill, già coinvolto in serie come Nautilus e Hotel Costiera, entrambe ben accolte dalla critica. Ritchie, invece, dirige la serie portando con sé il suo stile inconfondibile: ritmo serrato, dialoghi brillanti, energia visiva e una vena ironica che richiama sia i suoi film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. sia lavori più recenti come The Gentlemen.

Young Sherlock non punta a replicare il tono classico e solenne delle storie originali, ma sceglie di esplorare il lato più istintivo e caotico del personaggio, raccontando come nasce il genio prima della disciplina. Con otto romanzi firmati da Andrew Lane come base narrativa, la serie ha inoltre un potenziale di lunga durata, rendendo molto probabile un rapido annuncio di una seconda stagione dopo il debutto.