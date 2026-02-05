Un piccolo favore: la spiegazione del finale del film

Un piccolo favore (qui la recensione) di Paul Feig è un thriller poliziesco ricco di colpi di scena e rivelazioni, in cui una donna indaga sulla scomparsa di un’altra. Anna Kendrick e Blake Lively recitano nei panni rispettivamente della madre single Stephanie Smothers e della collega Emily Nelson. Le due diventano amiche quando i loro figli iniziano a frequentarsi fuori dalla scuola. Tuttavia, quando Emily scompare misteriosamente, Stephanie decide di indagare personalmente sulla scomparsa dell’amica. Nel corso delle indagini, vengono alla luce i segreti che entrambe le donne hanno tenuto nascosti per anni.

Tratto dall’omonimo libro di Darcey Bell, Un piccolo favore è un thriller poliziesco sulla scia di Gone Girl di Gillian Flynn e La ragazza del treno di Paula Hawkins, entrambi adattati per il cinema con vari gradi di successo. I trailer lasciavano intravedere un altro mistero ricco di colpi di scena, ma con il regista comico Paul Feig dietro la macchina da presa, gli spettatori sapevano di potersi aspettare anche molto umorismo. Tuttavia, nessuno dei suoi film ha presentato i colpi di scena e le rivelazioni mostrati in Un piccolo favore.

Il ritorno della sorella gemella di Emily

Emily scompare dopo aver chiesto a Stephanie di andare a prendere suo figlio a scuola mentre suo marito Sean (Henry Golding) è a Londra in visita da sua madre. Dopo giorni di ricerche, il corpo di Emily viene apparentemente ritrovato in un lago in un campeggio nel Michigan. Tuttavia, in seguito si scopre che il corpo non appartiene a Emily, ma alla sua gemella, Faith. Emily e sua sorella sono cresciute nella casa dei loro genitori, ma da adolescenti hanno appiccato un incendio, uccidendo il padre e scappando per evitare le conseguenze.

Il loro crimine è il motivo per cui Emily non ama farsi fotografare, poiché è perennemente in fuga dal suo passato. Le gemelle sono state separate per evitare di essere scoperte, e Faith non si è presentata quando avrebbero dovuto riunirsi e iniziare una nuova vita insieme. Emily inizia invece una nuova vita, ma rimane arrabbiata con la gemella per averla abbandonata.

Emily uccide Faith per evitare che il crimine commesso durante l’infanzia venga scoperto

La scomparsa di Emily è il risultato dell’improvvisa comparsa della gemella, che le chiede di incontrarsi al campo estivo che frequentavano da bambine, quello nel Michigan. La gemella di Emily è una donna povera e tossicodipendente che sta per costituirsi per l’incendio, trascinando Emily con sé. Chiede soldi ed Emily sembra accettare, ma è solo uno stratagemma perché Emily non può permettere alla gemella di distruggere la sua nuova vita, quella che si è costruita quando la gemella l’ha lasciata sola a cavarsela da sola.

Le due vanno a nuotare nel lago in ricordo dei vecchi tempi, ma Emily annega sua sorella. Poi, Emily fa sembrare il corpo simile al suo (le due hanno tatuaggi identici che si sono fatte dopo essere scappate) e finge la propria morte in modo che Sean possa incassare la polizza assicurativa sulla vita. Sean, nel frattempo, non ha idea del piano di Emily fino a quando lei non si presenta più tardi e glielo racconta.

Stephanie ha una relazione con il suo fratellastro

In sostanza, Un piccolo favore parla di infedeltà. Stephanie è una madre single rimasta vedova quando suo marito e il suo fratellastro sono morti in un tragico incidente d’auto, e riesce a mantenersi solo grazie all’assicurazione sulla vita del marito (è proprio Stephanie che racconta a Emily dell’assicurazione sulla vita, ispirando così il piano di Emily di aiutare la propria famiglia a uscire dai debiti fingendo la propria morte). Tuttavia, come Stephanie rivela lentamente a Emily nel corso del film, da giovane ha avuto una relazione con il suo fratellastro Chris, e si sottintende che abbiano continuato a dormire insieme.

Più tardi, Stephanie rivela che suo marito era sempre sospettoso del suo rapporto con Chris e accusava il loro figlio Miles di essere in realtà il figlio biologico di Chris. In preda alla rabbia e all’alcol, il marito di Stephanie esce di strada con Chris sul sedile del passeggero della sua auto, uccidendoli entrambi intenzionalmente. Quando Emily chiede a Stephanie chi le manca di più, Stephanie non riesce a scegliere, sottintendendo che ama Chris tanto quanto, se non più, di suo marito.

Stephanie cerca di smascherare Emily

Stephanie, Emily e Sean si riuniscono: Stephanie vuole che Emily ammetta ciò che ha fatto, mentre Emily vuole uccidere Stephanie per tutto ciò che ha scoperto e per essere andata a letto con Sean quando pensavano che Emily fosse morta. Tuttavia, Emily ha ucciso le cimici che la polizia aveva piazzato in casa per registrare la sua confessione. Ma in un colpo di scena finale, Stephanie rivela di avere una piccola telecamera sulla camicia che ha trasmesso in diretta l’intera interazione sul suo vlog. Di conseguenza, la polizia ha la confessione ed Emily finisce in prigione.

Cosa significa davvero il finale di Un piccolo favore

Fondamentalmente, il finale di Un piccolo favore rivela non solo la verità dietro la scomparsa di Emily, ma anche la portata della sua manipolazione e pianificazione. Tuttavia, non si tratta solo dei colpi di scena della trama o della scoperta del mistero, ma delle trasformazioni dei personaggi e di ciò che queste rivelano sulle aspettative della società nei confronti delle donne. Il film utilizza abilmente il genere thriller per criticare i ruoli di genere tradizionali e l’idealizzazione della vita “perfetta”, sia che si tratti di maternità, matrimonio o carriera. Il finale sottolinea l’idea che le facciate che le persone creano spesso nascondono verità molto più oscure.

Come il finale di Un piccolo favore ha preparato il terreno per il sequel

Il finale contorto e cupo di Un piccolo favore si è concluso con Stephanie che ha superato in astuzia l’affascinante e pericolosa Emily in un climax esagerato che ha coinvolto un microfono nascosto, un poliziotto sospettoso e un tentativo esilarante e drammatico di omicidio stradale. Ma mentre il film originale si chiudeva con una nota di giustizia e crescita personale, con Emily dietro le sbarre e Stephanie che prosperava come podcaster di true crime, ha anche piantato i semi giusti per il sequel del 2025, Un altro piccolo favore.

La fine di Un piccolo favore non si è limitata a risolvere i molti nodi irrisolti, ma ha abilmente lasciato la porta aperta al ritorno di Emily e a un altro giro di segreti, bugie e scelte di moda killer. Uno dei modi più evidenti in cui il finale prepara il sequel è attraverso la scena finale di Emily in prigione. Il film la presenta come una conclusione comica, menzionando che lei sta prosperando dietro le sbarre, facendo amicizia e giocando a basket. Tuttavia, c’è anche una sottile sensazione che la sua storia non sia davvero finita.

Questa è una donna che ha finto la propria morte, incastrato altri e è rimasta cinque passi avanti a tutti per la maggior parte del film. Una semplice pena detentiva non avrebbe mai trattenuto Emily a lungo, e il finale di Un piccolo favore suggerisce addirittura che lei non abbia perso il suo smalto. Il suo fascino manipolatore, la sua intelligenza e la sua spietatezza rendono del tutto plausibile che lei possa cavarsela, preparando il terreno per un altro “semplice favore” con conseguenze non così semplici.

Per quanto riguarda Stephanie, il finale di Un piccolo favore mette in evidenza la sua trasformazione da goffa mamma blogger a sicura investigatrice dilettante, che la rende la protagonista perfetta per portare avanti la serie. Nell’ultima scena, non si limita a reagire al caos che la circonda, ma lo guida. Il successo del suo podcast e le sue nuove capacità investigative suggeriscono una nuova strada da seguire: una strada che la porterà a essere coinvolta in un altro mistero, questa volta al matrimonio di Emily in Italia.

Soprattutto, però, Un piccolo favore prepara al suo sequel in modo incredibilmente diretto: la dinamica tra Stephanie ed Emily è lungi dall’essere esaurita. Il loro contorto rapporto di amicizia-inimicizia (in parti uguali battute maligne, legame genuino e psicodramma) è stato il motore che ha reso A Simple Favor così piacevole. Il film originale si concludeva con un’ambiguità nella loro dinamica sufficiente a rendere credibile una loro riunione. Il film ha lasciato il perfetto spunto narrativo per un ritorno, indipendentemente da ciò che è realmente accaduto a Emily e Stephanie, poiché la loro chimica era così accattivante che il pubblico era quasi certo che sarebbero tornate.

LEGGI ANCHE: Un altro piccolo favore: la spiegazione del finale del film