Uma Thurman torna un’assassina alla Kill Bill nel primo sguardo a Pretty Lethal, il nuovo thriller di Prime Video

Uma Thurman è pronta a tornare in una versione oscura e letale che richiama immediatamente l’iconografia di Kill Bill. Prime Video ha infatti svelato le prime immagini ufficiali di Pretty Lethal, nuovo thriller horror targato Amazon MGM Studios, che farà il suo debutto mondiale al SXSW Film Festival 2026 prima di approdare in streaming.

Il film vede Thurman nei panni di Devora Kasimer, un’ex prodigio della danza classica che gestisce una locanda isolata e inquietante. Un rifugio solo apparentemente sicuro per cinque giovani ballerine dirette a una prestigiosa competizione, costrette a fermarsi dopo un guasto al loro autobus.

Pretty Lethal: trama, cast e uscita su Prime Video

Le protagoniste sono interpretate da Iris Apatow, Lana Condor, Millicent Simmonds, Avantika e Maddie Ziegler. Le cinque non sono amiche, né particolarmente unite, ma si troveranno costrette a collaborare quando capiranno di essere finite in una trappola mortale. La loro unica possibilità di sopravvivenza? Trasformare anni di durissimo addestramento nella danza in armi improvvisate, usando disciplina, controllo del corpo e persino le scarpette da punta come strumenti di difesa.

Completano il cast Michael Culkin e Lydia Leonard. Alla regia troviamo Vicky Jewson, già dietro la macchina da presa di alcuni episodi di The Witcher: Blood Origin, mentre la sceneggiatura è firmata da Kate Freund, che figura anche nel cast.

Il ruolo di Devora Kasimer sembra cucito su misura per Uma Thurman, tornata recentemente al thriller e all’action con progetti come Dexter: Resurrection e The Old Guard 2. Impossibile non pensare a Beatrix Kiddo, l’iconica assassina di Kill Bill, anche se Pretty Lethal promette un approccio più vicino allo slasher psicologico, dove il passato della protagonista e l’ambiente chiuso diventano parte integrante dell’orrore.

Dopo l’anteprima al SXSW nel marzo 2026, Pretty Lethal sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 26 marzo 2026. Un’uscita ravvicinata che conferma la volontà della piattaforma di puntare forte sul genere horror, sempre più centrale nel suo catalogo.