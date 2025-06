Rumors: la seconda stagione del teen drama arriva in esclusiva su RaiPlay dal 20 giugno

Dopo il successo della prima stagione, Rumors torna in esclusiva su RaiPlay dal 20 giugno con la sua attesissima seconda stagione. La serie cult norvegese, acclamata per il suo sguardo autentico sull’adolescenza, riparte da dove ci aveva lasciati: nuovi inizi, vecchi segreti e un mare di domande su chi siamo davvero.

Ambientata sull’isola (fittizia ma incredibilmente realistica) di Vesterøy, la storia segue ancora una volta le vite dei protagonisti – Mathias, Erik, Thea, e la nuova arrivata Olivia – alle prese con il salto verso la vita adulta. Un momento di passaggio che si trasforma in un’esplosione di emozioni, paure, desideri e scelte sbagliate. Nella nuova stagione Mathias torna dopo un’estate passata a lavorare su una barca da pesca, ma ritrovare i vecchi amici è tutt’altro che semplice. Erik è cambiato, ormai integrato nel gruppo dei ragazzi insieme a Felix, che non vuole più saperne di Mathias. L’unico elemento dirompente sembra essere Olivia, ragazza anticonformista appena arrivata sull’isola da Oslo, che spinge Mathias a esplorare se stesso – ma quando l’amicizia si incrina, i segreti iniziano a fare rumore. Thea si reinventa dopo aver rotto con il passato: apre un canale social per aiutare gli altri e trova un’inaspettata alleanza in Synnøve. Ma la sua impulsività la porta sull’orlo di scelte estreme, e non tutti sono disposti a seguirla. Intanto Felix, sempre più solo e in difficoltà, si ritrova ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

“Abbiamo visto troppe volte problemi giganteschi per un tredicenne trattati come comparse nei racconti per adulti” – afferma il creatore Christoffer Viskum Ebbesen – “A noi non interessa dire ‘quando avrai trent’anni riderai di questo’. A quattordici anni, questi problemi sono tutto. E meritano rispetto.” La seconda stagione di Rumors ruota attorno a una nuova, profonda, tematica: l’identità. Non solo sessuale, ma anche politica, accademica, sociale. “Il passaggio verso la maggiore età è una linea di confine” – spiega Ebbesen – “Ed è lì che nasce la crisi: chi sei, chi diventerai, cosa vuoi davvero. E la verità è che spesso non hai una risposta. E va bene così.”Tutti gli episodi di Rumors nascono da un confronto reale con il suo pubblico. Le sceneggiature vengono lette da adolescenti della fascia 13-15 anni, che contribuiscono con suggerimenti e critiche reali. È questo processo partecipativo che rende la serie tanto credibile quanto coinvolgente.