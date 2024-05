Vanessa Kirby: 10 cose che non sai sull’attrice

Sono bastati pochi anni all’attrice Vanessa Kirby per diventare uno dei nomi più affermati e richiesti della sua generazione. Attiva tanto al cinema quanto in televisione, l’attrice è oggi in rapida ascesa, e con due film attualmente presenti nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia sembra ora vivere il momento della sua consacrazione. Dalla serie The Crown al film Pieces of a Woman, la Kirby è certamente uno dei volti del momento.

Ecco 10 cose che non sai di Vanessa Kirby.

Vanessa Kirby: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in noti lungometraggi. Il primo ruolo di rilievo per il cinema ricoperto dall’attrice è quello per il film Charlie Countryman deve morire (2013), con Shia LaBeouf. Successivamente, prende parte a Questione di tempo (2013), Queen & Country (2014), Jupiter – Il destino dell’universo (2015), con Mila Kunis, Everest (2015), Genius (2016), Io prima di te (2016), con Emilia Clarke, Mission: Impossible – Fallout (2018), Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019) e Mr. Jones (2019), con Peter Sarsgaard. Nel 2020 è invece protagonista dei film Pieces of a Woman e The World to Come, con Casey Affleck. Nel 2022 ha recitato nel film The Son, mentre tra i suoi prossimi progetti si annoverano Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno (2023) e Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Due (2024).

Vanessa Kirby sarà Sue Storm nel film The Fantastic Four

È stato annunciato che Vanessa Kirby farà parte del cast dell’annunciato reboot The Fantastic Four targato Marvel Studios. L’attrice sarà Sue Storm alias la donna invisibile nel film che sarà diretto da Matt Shakman nel quale reciterà al fianco di Pedro Pascal, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson, Julia Garner, Natasha Lyonne e John Malkovich. L’attrice ha anche finito la lavorazione del thriller Night Always Comes di Benjamin Caron e nel nuovo film di Ron Howard, Eden che reciterà al fianco di Star come Sydney Sweeney e Ana de Armas.

2. È nota anche per i suoi ruoli televisivi. La Kirby è particolarmente nota per i suoi ruoli televisivi, che le hanno permesso di sfoggiare tutto il suo talento. Il primo di questi risale al 2011, quando è Ruth Elms in The Hour. Successivamente recita nella miniserie Grandi speranze (2011), nel ruolo di Estella, e in Labyrinth (2012). Grande notorietà la ottiene grazie a The Frankenstein Chronicles (2015-2017), con Sean Bean, e in particolare con la serie The Crown (2016-2017), dove nelle prime due stagioni interpreta la principessa Margaret, recitando accanto all’attrice Claire Foy.

3. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Grazie al suo ruolo nella serie The Crown, l’attrice ha avuto modo non solo di affermare definitivamente tutta la sua grazia e il suo talento, ma anche di ricevere alcuni tra i principali riconoscimenti dell’industria. È infatti stata nominata al prestigioso premio Emmy Awards come miglior attrice non protagonista nel 2018. Nello stesso anno ha vinto il Bafta TV Awards nella medesima categoria, dove era già stata candidata anche l’anno prima. È inoltre stata candidata ai SAG Awards nella categoria per il miglior cast, insieme ai suoi colleghi di serie.

Vanessa Kirby in The Crown

4. Al provino rischiò di non ottenere la parte. Oggi risulta pressoché impossibile immaginare il personaggio della giovane principessa Margaret con un volto diverso da quello della Kirby. Eppure, per poco l’attrice non rischiò di perdere la parte. Il giorno del suo provino, infatti, l’attrice decise di applicare dell’autoabbronzante sulle proprie caviglie, tentando di nascondere il proprio pallore. Al momento di vestirsi, tuttavia, dimenticò tale dettaglio e pertanto finì con l’indossare un abito che delle sue gambe mostrava ben più che le sole caviglie. La differenza di colore della sua pelle sembra aver distratto molto gli addetti al casting, che quasi si persero l’interpretazione a cui l’attrice stava dando vita.

5. È rimasta affascinata dal ruolo. Una volta ottenuta la parte, l’attrice decise di compiere una serie di ricerche sulla vita della principessa Margaret, così da poterla comprendere meglio e calarsi in modo realistico nei suoi panni. Nel fare ciò, la Kirby ha affermato di essere rimasta particolarmente colpita dai tanti aspetti poco noti della donna. L’attrice ha ritrovato nella vita di lei numerosi conflitti, personali o con il resto della propria famiglia, a cui poi ha avuto modo di dar vita nelle corso della prime due stagioni della serie. Esplorare un tale personaggio, si è così rivelato per lei un compito estremamente affascinante e ricco di sorprese.

Vanessa Kirby: Tom Cruise e il suo fidanzato

6. Si credeva avesse una relazione con il noto attore. Nel corso del 2017, mentre era impegnata con le riprese del film Mission: Impossible – Fallout, molte testate di gossip riportarono la notizia secondo cui l’attrice stava intraprendendo una relazione con il collega Tom Cruise. Per mettere a tacere tali voci, rivelatesi dunque false, la Kirby si decise a rendere nota la sua relazione con l’attore Callum Turner, conosciuto sul set del film Queen & Country. La coppia, molto riservata, aveva infatti deciso di non rendere nota la propria storia d’amore. Nel febbraio del 2020, tuttavia, hanno annunciato la separazione.

Vanessa Kirby in Mission: Impossible

7. Fa parte della nota saga. Con il film Mission: Impossible – Fallout, l’attrice ha fatto il suo esordio nella celebre saga action con il ruolo di Alanna Mitsopolis, alias Vedova Bianca, una trafficante d’armi e la figlia di Max, che Hunt ha arrestato durante gli eventi del primo film. Ad aver fortemente voluto la Kirby per tale ruolo è stato Cruise in persona, rimasto particolarmente colpito dall’interpretazione di lei in The Crown. La presenza nel film dell’attrice è poi stata così apprezzata anche dai fan da convincere i produttori a farla diventare parte del gruppo di protagonisti, permettendole così di riprendere il ruolo anche per il settimo e ottavo capitolo.

Vanessa Kirby in The World to Come

8. È tra i protagonisti del film. In The World to Come l’attrice dà vita a Tallie, donna nell’America rurale di fine Ottocento che si trova a dover combattere contro le ingiustizie dell’epoca. Per l’attrice, un ruolo del genere è stato un vero e proprio dono, poiché da diverso tempo cercava di interpretare un personaggio che avesse nell’opposizione alle restrizioni sociali il proprio scopo. Per la Kirby, infatti, è fondamentale dare voce a quelle figure che troppo spesso non ne hanno, e se anche il film è ambientato in un epoca lontana, questa sembra per lei sempre troppo spesso simile all’attualità.

Vanessa Kirby è su Instagram

9. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo personale e verificato seguito da 1,8 milioni di persone. All’interno di questo, la Kirby è solita condividere numerosi post relativi ai propri progetti da interprete, dalle interviste alle premiere a cui ha preso parte. Non mancano, inoltre, le foto di questi giorni che la ritraggono sul red carpet di Venezia. Ma all’interno del profilo si possono ritrovare anche post di altro tipo, da quelli relativi ai suoi momenti di svago a quelli incentrati su luoghi o attività da lei svolte.

Vanessa Kirby: età e altezza

10. Vanessa Kirby è nata a Londra, Inghilterra, il 18 aprile del 1988. L’attrice è alta complessivamente 170 centimetri.

