I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i protagonisti presentano il film!

In sala dal 23 luglio, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è la nuova avventura Marvel Studios che sfida non solo le difficoltà degli ultimi anni dello Studio ma anche quella che sembra una “maledizione” di questi amatissimi personaggi dei fumetti, la Prima Famiglia Marvel, che fino a questo momento non hanno mai avuto un adattamento cinematografico davvero vincente.

In occasione della promozione mondiale del film, alla quale abbiamo partecipato anche noi di Cinefilos.it, i protagonisti del film hanno raccontato l’esperienza di portare sul grande schermo Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm.

Kevin Feige, produttore di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

KEVIN: Sono incredibilmente emozionato. Ora è il momento giusto di realizzare questo film, perché finalmente siamo riusciti a farlo, perché ne abbiamo acquisito i diritti. Questo è stato uno dei motivi. L’altro è che abbiamo messo insieme un cast incredibile, quello che vedete davanti a voi. (…) Abbiamo lavorato duramente. Matt ha lavorato duramente per anni per dare vita alla prima famiglia Marvel in un modo che, sapete, ritenevamo si adattasse al mondo che abbiamo creato, anche se questo film è molto autonomo. Anche se tutti qui sono stanchi perché hanno già girato metà della loro prossima apparizione come questi personaggi in Avengers: Doomsday.

Matt Shakman, regista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

MATT: Sono un grandissimo fan dei Fantastici Quattro. Lo sono fin da bambino, quindi è stato un onore poter portare questi personaggi nel MCU. E sapevamo che sono personaggi pubblici. Sono una sorta di luminari della loro epoca, e ne avremmo sentito parlare se fossero stati nella normale linea temporale Marvel. Quindi abbiamo dovuto ambientarli in un universo diverso e su una Terra diversa, il che significava che avevamo la possibilità di costruire questo retrofuturo degli anni ’60. E la stessa energia e impegno che abbiamo messo in WandaVision per costruire tutte queste specifiche realtà da sitcom, li abbiamo impiegati per costruire questo mondo retrofuturistico degli anni ’60 incredibilmente autentico, una combinazione di Jack Kirby e 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Vanessa Kirby è Sue Storm/La Donna Invisibile

VANESSA: Tutto quello che abbiamo costruito con i nostri personaggi è già presente nei fumetti in tutti i decenni. Mi è sempre sembrato un po’ rivoluzionario avere questa madre al centro della famiglia, ma anche essere parte integrante della squadra, mai lasciata sola a casa. (…) E poi, quando ho incontrato Matt, e poi Kevin per la prima volta, e ho iniziato a parlare di Sue, ero già così appassionata di lei. Ma l’idea di avere questa supereroina incinta, questa madre lavoratrice, mi entusiasmava tantissimo. E anche durante le riprese, è stato surreale, davvero, perché avevo il pancione. Ma ero così coinvolta in tutto, ed ero così… sai, Matt e Kevin sono stati grandi sostenitori del fatto che lei fosse così complessa, così feroce, così amorevole e calorosa e tutte le cose come penso siano veramente le donne. Quindi è stato davvero, è stato molto incoraggiante. Ci tenevo davvero, ed è stato un grande onore interpretarla. E so di essere solo una delle tante persone che hanno avuto modo di conoscerla nel corso degli anni.

Pedro Pascal è Reed Richards/Mr. Fantastic

PEDRO: La cosa che mi è piaciuta di più è stata in realtà il fatto che questa persona così brillante e così a suo agio nel risolvere le equazioni scientifiche più complesse per creare soluzioni per assolutamente tutto, o per continuare a capire come funziona il mondo, non è in grado di sapere veramente come comprendere l’equazione molto più complessa delle relazioni. (..) E la famiglia. E l’amore. E la crescita in una relazione. E la crescita in una famiglia. E come partner, come amico e poi, ovviamente, come padre. L’unico modo che conosce per gestire la situazione è iniziare a mettere il mondo a prova di bambino, piuttosto che limitarsi a vivere l’esperienza. E questo è sicuramente qualcosa attraverso il quale mi ha guidato Matt, perché io non sono un padre.

Joseph Quinn è Johnny Storm/La Torcia Umana

JOSEPH: Qual era la complessità di questo personaggio? Penso che ci sia qualcosa di molto ambizioso in questo Johnny. Il modo in cui vede lo spazio. È un po’ un ricercatore (…) E sta cercando delle risposte, credo. Tutti questi quattro personaggi sono in un certo senso condannati a questa idea di responsabilità e superpoteri. E ad avere questa vita da burattini. E penso che lui stia cercando risposte al di fuori di essa. E ho pensato che, intrinsecamente, nella sceneggiatura, ci fosse qualcuno di molto completo. Non è affatto bidimensionale. Sono stato molto fortunato che il personaggio avesse molto da offrire. C’era davvero tanto da fare. Quindi è stato un piacere immergermici e ridere, davvero. Il più possibile.

Ebon Moss-Bachrach è Ben Grimm/La Cosa

EBON: Penso che ci sia un limite a quanto si può costruire. Siamo stati incredibilmente fortunati. Matt è molto saggio e ci ha messo insieme tutti e quattro. Dicono che puoi capire nei primi 10 secondi se sei compatibile con qualcuno. E ci siamo trovati benissimo fin dall’inizio, realizzando un film di questa portata. Passare un po’ di mesi, cinque, sei mesi, a realizzare questo film è anche un ottimo modo per legare e condividere esperienze(…) Stai spingendo una barca su una montagna per cercare di realizzare questo progetto. Quindi abbiamo trascorso molte ore, molti giorni, un periodo davvero piacevole. Mi sento molto grato e fortunato di poter ancora trascorrere del tempo con questa famiglia.

Non avevo mai fatto alcun tipo di performance capture. E questa è stata una delle cose principali che mi ha attratto a fare il film, perché volevo esplorare questo modo di recitare. E speravo che mi avrebbe potuto liberare. Non avrò mai l’opportunità di interpretare qualcosa del genere, davvero. Sai, si trattava di interpretare questo personaggio incredibilmente forte e pesante. E poi ero un po’ ansioso e nervoso, solo perché era un cambiamento radicale per me, considerando la tecnologia.

E poi, nel giro di un paio di giorni, si è sciolto e l’ho trovato davvero, davvero liberatorio. Sono in tutte le scene con loro. Ci guardiamo negli occhi. Sono proprio lì. E c’era un’immediatezza e una libertà che ho sempre trovato davvero sorprendenti.

Ralph Ineson è Galactus Il Divoratore di Mondi

RALPH: E’ successo in un periodo di pochi mesi, mentre questi ragazzi facevano tutto il duro lavoro collaborando con gli studi cinematografici. Passavo ogni tre settimane per una nuova prova del costume. E così si sviluppava nel tempo. Quindi ogni poche settimane mi mettevo davanti a uno specchio a tre ante e guardavo il personaggio e il costume mentre veniva sviluppato. È un’incredibile opera d’arte e di ingegneria. È una cosa incredibile. Mi fa sembrare come se pesassi 160 chili. È enorme e muscoloso. Ma è indossabile. Il design è incredibile. Non so qual è l’equivalente nel baseball, nel bowling, a spinning nel cricket, ma sarei in grado di lanciare a spinning con i guantoni. Perché ogni singola parte del guanto è articolata. È una cosa meravigliosa. Davvero.

Julia Garner è Shalla-Bal / Silver Surfer

JULIA: Sul set ero terrorizzata. Ma cercavo anche di nasconderlo. Sono stati tutti così accoglienti, calorosi e confortanti, quindi… è stato pazzesco. Probabilmente è stato il primo giorno di lavoro più pazzesco che abbia mai avuto. Era notte e avevo un auricolare, a seguire le istruzioni di Matt, per sentire la battuta di Vanessa ed è stato pazzesco. Ma mi sono divertita tantissimo.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è al cinema

Il film è stato “Certificato Fresco” su Rotten Tomatoes, e questo dovrebbe essere di grande aiuto in vista del fine settimana. Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.