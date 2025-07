Un primo sguardo a un certo personaggio nella scena post-credit di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è finito on-line!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è uscito oggi in Francia, Indonesia, Paesi Bassi e da noi in Italia, il che significa che gli spoiler stanno già iniziando a diffondersi online. È inevitabile con un’uscita internazionale scaglionata, ma uno dei segreti peggio custoditi del reboot è già emerso stamattina. Diverse foto della scena post-credit di I Fantastici Quattro: I Primi Passi stanno circolando sui social media, rivelando un primo sguardo al Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Non pubblicheremo la foto, ma se siete curiosi, non sono proprio difficili da trovare. In ogni caso, trovate una nostra analisi approfondita delle scene post-credit del film a questo link.

Il regista Matt Shakman ha già confermato che questa sequenza è stata girata dai fratelli Russo sul set di Avengers: Doomsday, e mostra Destino che parla con il giovane Franklin Richards, maschera in mano.

Destino sta forse cercando di convincere il più giovane membro dei Fantastici Quattro a curargli il volto sfregiato, o potrebbe avere in mente qualcosa di più nefasto per il figlio di Mister Fantastic e della Donna Invisibile? Molti fan hanno già sottolineato che la maschera di Destino non è dissimile da quella indossata da Iron Man, e sebbene Downey interpreti Victor Von Doom, potrebbe comunque essere legato a Tony Stark.

Il film è stato “Certificato Fresco” su Rotten Tomatoes, e questo dovrebbe essere di grande aiuto in vista del fine settimana. Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.