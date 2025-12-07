School Spirits – Stagione 3: il teaser trailer rivela il destino di Simon e la data di uscita su Paramount+

Paramount+ ha svelato il teaser trailer della stagione 3 di School Spirits, confermando finalmente il destino di Simon e annunciando la data di uscita: 28 gennaio 2026. La rivelazione è arrivata durante il panel del CCXP, con la presenza della protagonista e produttrice Peyton List, dove è stato mostrato il nuovo filmato che anticipa un capitolo ancora più cupo e sovrannaturale.

Il destino di Simon, il ritorno di Maddie e la nuova minaccia che divide i mondi

Il teaser si apre con Maddie Nears (Peyton List) che precipita in un vuoto nero, chiamando i suoi amici fantasmi in preda al panico. Le immagini confermano anche che Simon (Kristian Ventura) è ancora parte della serie: dopo il sacrificio fatto per Maddie, il personaggio appare intrappolato nell’aldilà, incapace di tornare tra i vivi. La stagione 3 si concentrerà proprio sulla sua ossessione per i misteri irrisolti della Split River High, in particolare le domande ancora aperte sulle numerose morti e sulle oscure avvertenze del signor Martin.

La nuova stagione affonda le radici nei colpi di scena dei capitoli precedenti:

il finale della stagione 1 aveva rivelato che Maddie non era davvero morta , perché il suo corpo era stato posseduto da Janet ;

il finale della stagione 2 lasciava intendere che Simon potesse essere morto , oltre a suggerire che i fantasmi venissero sottoposti a esperimenti ;

Wally (Milo Manheim) sembrava pronto a passare oltre, lasciando Maddie sola con un nuovo fardello da affrontare.

Nella stagione 3, Maddie dovrà fare i conti con un velo tra i mondi sempre più sottile, che minaccia di riscrivere tutto ciò che credeva di sapere sulla morte e sulla vita. Dopo essere tornata al mondo dei vivi, sarà perseguitata da nuove visioni e dovrà proteggere sia i morti che i vivi mentre un pericolo crescente incombe sulla scuola e sulla città.

Il cast principale che tornerà comprende Peyton List, Kristian Ventura, Spencer MacPherson, Kiara Pichardo, Sarah Yarkin, Nick Pugliese, Rainbow Wedell, Josh Zuckerman, Ci Hang Ma, Miles Elliot e Milo Manheim. Tra gli ospiti ricorrenti ritroveremo Maria Dizzia, Patrick Gilmore, Alex Zahara, Ian Tracey, Jess Gabor e Zack Calderon.

A loro si uniranno le nuove guest star della stagione: Jennifer Tilly, Ari Dalbert ed Erika Swayze, ampliando ulteriormente l’universo del teen mystery soprannaturale prodotto da Paramount Television Studios. Con la guida dei co-showrunner Nate Trinrud e Megan Trinrud, insieme all’executive producer Oliver Goldstick, la serie mira a mantenere il successo ottenuto con la stagione 2, diventata la serie teen più vista sulla piattaforma.

Le stagioni 1 e 2 di School Spirits sono disponibili in streaming su Paramount+ in Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Giappone.