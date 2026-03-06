The Nun – La vocazione del male: la storia vera dietro il film

Tutto è iniziato con una fattoria nel Rhode Island. I demonologi e ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, che hanno anche indagato sul caso della bambola Annabelle, presumibilmente posseduta, e sulla casa di Amityville Horror, sono stati chiamati da Carolyn Perron per aiutare la sua famiglia, che secondo lei era tormentata dagli spiriti nella loro casa. I fatti reali che seguirono divennero la base di The Conjuring e ispirarono un intero universo cinematografico. Di esso fa parte anche The Nun – La vocazione del male (qui la recensione), il film del 2018 con Taissa Farmiga e Bonnie Aarons.

Si tratta di un prequel di The Conjuring – Il caso Enfield ed è il primo dei film dell’universo di Conjuring a non avere come protagonisti Ed e Lorraine (interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga). Ambientato in Romania nel 1952, il film è incentrato su padre Burke (Demián Bichir) e suor Irene (Taissa Farmiga), che sono stati inviati in un convento per indagare sulla morte di due suore, aiutati da un uomo del posto soprannominato “Frenchie”.

Una delle suore sarebbe stata uccisa da un demone che appariva sotto forma di suora, mentre l’altra si sarebbe suicidata per evitare di essere posseduta dalla forza malvagia. Quell’entità malvagia è Valak, lo stesso demone che è apparso a Ed e Lorraine in The Conjuring – Il caso Enfield, ambientato nel 1977. Il film di successo è stato vagamente ispirato da un paio di esperienze documentate dai Warren con il paranormale. Ecco la vera storia dietro The Nun, che coinvolge i noti ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

Chi sono Ed e Lorraine Warren?

Tra i più famosi investigatori del paranormale, Ed e Lorraine hanno indagato su casi reali di presunte infestazioni e possessioni che hanno ispirato The Conjuring, The Amityville Horror e Annabelle, oltre ad altri film e libri basati sui loro fascicoli. Ed era un cosiddetto demonologo che studiava infestazioni e possessioni, mentre Lorraine sosteneva di essere una chiaroveggente che utilizzava le sue visioni per aiutare nelle indagini. Ed è morto nel 2006 e Lorraine nel 2019. “Il nostro lavoro consiste nell’andare sul posto, valutare la situazione, documentarla e poi consegnarla alle autorità ecclesiastiche”, ha dichiarato Lorraine allo Springfield Union-News nel 1995.

Quando sono iniziati i lavori per The Conjuring, Lorraine ha istruito il cast su come gestire le esperienze paranormali delicate. “Una delle prime cose che Lorraine mi ha detto è che, dal suo punto di vista e dalla sua conoscenza del diabolico, tutte quelle cose negative si nutrono della paura. Probabilmente è qualcosa che ho imparato a respingere anno dopo anno”, ha detto Vera a PEOPLE nel 2021. “E questo è davvero, onestamente, il trucco: come si fa? Non ho necessariamente una ricetta per farlo, se non la consapevolezza di questo fatto“.

Wilson ha anche condiviso un consiglio di Lorraine su come comportarsi in luoghi presumibilmente infestati dai fantasmi. “Una cosa che Lorraine mi ha detto, quando le parlavo di un evento soprannaturale – è una lunga storia, ma – riguardante questi bambini e il fatto di sentire le loro voci, è stata semplicemente: ‘Probabilmente è lo spirito di un bambino che vuole solo giocare‘“, ha raccontato a PEOPLE. ”È stata una risposta improvvisata, ma mi ha davvero colpito: se c’è qualcosa di ultraterreno, soprannaturale o inspiegabile, non deve necessariamente essere qualcosa di negativo“.

The Nun – La vocazione del male è basato su una storia vera?

Valak appare per la prima volta in The Conjuring – Il caso Enfield, quando i Warren sono in Inghilterra per indagare sul poltergeist di Enfield, il caso di una ragazzina che avrebbe subito l’influenza di una forza soprannaturale che aveva preso possesso del suo corpo. In quel film, Lorraine ha delle visioni di un demone vestito da suora che le impedisce di vedere chiaramente. All’epoca non lo sanno, ma quel demone è Valak. Nella vita reale, Ed e Lorraine hanno indagato sul poltergeist di Enfield al centro della trama di The Conjuring – Il caso Enfield, ma il loro coinvolgimento nelle indagini su quel caso è stato esagerato per esigenze di sceneggiatura.

In realtà, non c’è nulla che suggerisca che gli eventi del caso Enfield fossero collegati a Valak, la cui rappresentazione in The Nun – La vocazione del male è fortemente romanzata rispetto alle descrizioni storiche. Tuttavia, ci sono due elementi in questo film che hanno effettivamente un legame con eventi reali nel lavoro dei Warren. Negli anni ’70, Ed e Lorraine hanno indagato sulla canonica di Borley, un luogo notoriamente infestato in Inghilterra che era stato una residenza religiosa per secoli. Quando l’hanno visitata, Lorraine avrebbe detto: “Sento la presenza di una suora in questa chiesa”.

Uno degli spiriti che si diceva infestasse il luogo era il fantasma di una suora sepolta viva per aver avuto una relazione con un prete. I Warren scattarono anche una fotografia che, secondo loro, ritraeva una suora spettrale in preghiera nella chiesa della canonica. In un’intervista rilasciata a Esquire nel 2018, il genero dei Warren, Tony Spera, ipotizzò che quel caso potesse aver ispirato questo film. “The Nun è basato su quell’esperienza?” ha detto Spera. “Penso che Hollywood prenda frammenti di storie diverse e li metta insieme… Non potevano inventarsi The Nun dal nulla”. L’altro elemento che potrebbe essere ispirato da esperienze di vita reale è il personaggio di Maurice Theriault.

Chi è Maurice Theriault in The Nun – L’evocazione del male?

Il personaggio “Frenchie” in The Nun – La vocazione del male inizia come un bravo ragazzo che cerca di aiutare padre Burke e sorella Irene, ma alla fine viene posseduto da Valak che lo usa per commettere omicidi in The Nun 2. Il personaggio è basato su un uomo del Massachusetts di nome Maurice “Frenchie” Theriault, una persona reale che secondo quanto riferito era posseduta da un demone e che Ed e Lorraine hanno cercato di aiutare. “Maurice Theriault sanguinava dagli occhi. Durante l’esorcismo la sua testa si è spaccata e abbiamo ripreso tutto in un filmato“, ha raccontato Ed allo Springfield Union-News nel 1995.

”Sulla sua pelle sono comparse delle eruzioni cutanee e sul suo corpo sono apparse delle croci“. Theriault uccise sua moglie e si suicidò nel 1992, e le sue affermazioni di possessione sono state oggetto di attento scrutinio, anche da parte di sua sorella, che credeva che lui fingesse i sintomi. “Se si trattava di malattia mentale o di una finta, perché i tavoli si sollevavano da terra?”, disse Ed nella stessa intervista. “Lo abbiamo ricoverato in ospedale per sei settimane e i medici non sono riusciti a spiegare il fenomeno”.

Valak è un demone reale?

Secondo le favole storiche, sì. Valak appare in The Lesser Key of Solomon, una raccolta di scritti secolari sui demoni, anche se è raffigurato come un bambino alato seduto su una creatura drago a due teste. A volte è descritto come il “grande presidente dell’inferno”, ma nei testi storici non c’è alcun riferimento a Valak che appare come una suora. In un post su Instagram del 2022, il produttore di The Nun – La vocazione del male James Wan ha spiegato la scelta creativa di rappresentare Valak come una suora demoniaca, piuttosto che in una forma più fedele alle sue raffigurazioni mitologiche.

“Il VALAK originale in The Conjuring 2 doveva essere questo demone alato. Una testa di pupazzo animatronico scolpita in modo splendido/orribile e una tuta pratica”, ha spiegato. “Per quanto fosse fantastico, sembrava fuori posto nel mondo di Conjuring che avevamo costruito”, ha continuato. “E così, durante la post-produzione, ho ripensato il cattivo, sentendo che doveva essere qualcosa di più concreto, più personale e più inquietante. E così è nata la suora demoniaca”.

