HomeSerie TvNews

Star Trek: Starfleet Academy, nuova clip svelata da Paul Giamatti

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Star Trek: Starfleet Academy

Paul Giamatti, candidato all’Oscar, rivela un nuovo clip da Star Trek: Starfleet Academy al CCXP in Brasile. Prodotto da Alex Kurtzman e Noga Landau, Star Trek: Starfleet Academy debutta in tutto il mondo con due episodi il 15 gennaio 2026 su Paramount+.

Giamatti interpreta Nus Braka, un personaggio per metà Klingon e per metà Tellarita che è il cattivo ricorrente della prima stagione di Star Trek: Starfleet Academy. Braka è anche un vecchio rivale del capitano Nahla Ake (la vincitrice dell’Oscar Holly Hunter), cancelliere della Starfleet Academy.

Cosa mostra la nuova clip di Star Trek: Starfleet Academy?

Il nuovo filmato di Star Trek: Starfleet Academy mostra i cadetti Caleb Mir (Sandro Rosta), Jay-Den Kraag (Karim Diane) e Genesis Lythe (Bella Shepard) sconvolti dall’attacco alla USS Athena.

Inoltre, la clip di Star Trek: Starfleet Academy mostra il Dottore (Robert Picardo), il primo ufficiale Lura Thok (Gina Yashere) e l’ufficiale di ponte senza nome della superstar della WWE Becky Lynch in azione mentre Nus Braka affronta il capitano Ake.

Sul palco del CCXP, Paul Giamatti definisce Star Trek: Starfleet Academy “uno spettacolo accogliente sia per chi conosce Star Trek sia per chi non lo conosce, ma che contiene comunque molta tradizione”. Paul definisce la co-protagonista Holly Hunter “una delle più grandi attrici americane viventi, perfetta per questo spettacolo. Ti rende migliore quando reciti con lei”.

Giamatti ammette di aver sempre voluto interpretare un Klingon (ma ora interpreta un mezzo Klingon), e il vincitore dell’Emmy dice che Nus Braka è “uno psicopatico, molto danneggiato, con problemi con la madre, un disastro, ma con qualcosa di molto umano”. Paul pensa anche che “interpretare un cattivo di Star Trek sia il miglior ruolo possibile”.

Le immagini incentrate sulle astronavi di Star Trek: Starfleet Academy arrivano sulla scia della reazione controversa dei fan di Star Trek alla rivelazione del poster chiave incentrato sui cadetti della Starfleet Academy, ricordando ai dubbiosi che Star Trek: Starfleet Academy avrà anche un sacco di azione tradizionale ed emozionante con le astronavi.

Articolo precedente
The Boys – Season 5, teaser trailer: scoppia la guerra quando la banda si riunisce per uccidere Patriota
Articolo successivo
School Spirits – Stagione 3: il teaser trailer rivela il destino di Simon e la data di uscita su Paramount+
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved