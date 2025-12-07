Star Trek: Starfleet Academy, nuova clip svelata da Paul Giamatti

Paul Giamatti, candidato all’Oscar, rivela un nuovo clip da Star Trek: Starfleet Academy al CCXP in Brasile. Prodotto da Alex Kurtzman e Noga Landau, Star Trek: Starfleet Academy debutta in tutto il mondo con due episodi il 15 gennaio 2026 su Paramount+.

Giamatti interpreta Nus Braka, un personaggio per metà Klingon e per metà Tellarita che è il cattivo ricorrente della prima stagione di Star Trek: Starfleet Academy. Braka è anche un vecchio rivale del capitano Nahla Ake (la vincitrice dell’Oscar Holly Hunter), cancelliere della Starfleet Academy.

Cosa mostra la nuova clip di Star Trek: Starfleet Academy?

Il nuovo filmato di Star Trek: Starfleet Academy mostra i cadetti Caleb Mir (Sandro Rosta), Jay-Den Kraag (Karim Diane) e Genesis Lythe (Bella Shepard) sconvolti dall’attacco alla USS Athena.

Inoltre, la clip di Star Trek: Starfleet Academy mostra il Dottore (Robert Picardo), il primo ufficiale Lura Thok (Gina Yashere) e l’ufficiale di ponte senza nome della superstar della WWE Becky Lynch in azione mentre Nus Braka affronta il capitano Ake.

Sul palco del CCXP, Paul Giamatti definisce Star Trek: Starfleet Academy “uno spettacolo accogliente sia per chi conosce Star Trek sia per chi non lo conosce, ma che contiene comunque molta tradizione”. Paul definisce la co-protagonista Holly Hunter “una delle più grandi attrici americane viventi, perfetta per questo spettacolo. Ti rende migliore quando reciti con lei”.

Giamatti ammette di aver sempre voluto interpretare un Klingon (ma ora interpreta un mezzo Klingon), e il vincitore dell’Emmy dice che Nus Braka è “uno psicopatico, molto danneggiato, con problemi con la madre, un disastro, ma con qualcosa di molto umano”. Paul pensa anche che “interpretare un cattivo di Star Trek sia il miglior ruolo possibile”.

Le immagini incentrate sulle astronavi di Star Trek: Starfleet Academy arrivano sulla scia della reazione controversa dei fan di Star Trek alla rivelazione del poster chiave incentrato sui cadetti della Starfleet Academy, ricordando ai dubbiosi che Star Trek: Starfleet Academy avrà anche un sacco di azione tradizionale ed emozionante con le astronavi.