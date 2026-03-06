HomeCinema News2026

Love Me Love Me 2: Prime Video conferma il sequel!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Love Me Love Me 2
Prime Video_Love Me Love Me 2_Pepe Barroso Silva_Mia Jenkins_Luca Melucci

Prime Video annuncia oggi Love Me Love Me 2, il nuovo capitolo cinematografico tratto dall’omonimo romanzo fenomeno di Stefania S, che ha conquistato oltre 25 milioni di letture su Wattpad (pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer). Dopo il successo del primo film, Prime Video prosegue il racconto con un nuovo lungometraggio che espanderà l’universo narrativo di Love Me Love Me, riportando sullo schermo i personaggi e le emozioni che hanno appassionato milioni di lettori e spettatori nel mondo.

Girato in inglese, Love Me Love Me 2 è il nuovo film Original italiano che continuerà la storia iniziata con il primo capitolo. I protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci torneranno nei rispettivi ruoli, accompagnando il pubblico in un nuovo capitolo della saga.

Annuncio Love Me Love Me 2
Prime Video_Love Me Love Me 2_Pepe Barroso Silva_Mia Jenkins_Luca Melucci
Articolo precedente
Super Santos: al via le riprese dell’opera prima di Ciro Visco
Articolo successivo
Outlander – Stagione 8, Episodio 1, spiegazione del finale: Brianna trasmette l’avvertimento di Frank Randall
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved