Scrubs: ecco il trailer della prima stagione del revival, dal 25 marzo su Disney+

È disponibile il trailer della prima stagione del revival di Scrubs, che debutterà il 25 marzo su Disney+ in Italia. La serie, che riprende ai giorni nostri, riunisce il cast originale per altre risate e disavventure ricche di emozioni, introducendo al contempo una nuova generazione di specializzandi.

J.D. e Turk si ritrovano fianco a fianco per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Nuovi e vecchi personaggi affrontano la quotidianità al Sacro Cuore, tra divertimento, emozioni e alcune sorprese.

Il revival della serie comedy, composto da episodi di 30 minuti, è interpretato da Zach Braff nel ruolo di John “J.D.” Dorian, Donald Faison nei panni di Christopher Turk e Sarah Chalke in quelli di Elliot Reid. Judy Reyes e John C. McGinley, del cast originale, torneranno come guest star rispettivamente nei panni di Carla e del Dr. Perry Cox.

Tre le altre guest star anche Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow e Michael James Scott.

Bill Lawrence di Doozer Productions ha creato la serie originale ed è anche l’executive producer accanto a Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer Productions. Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke sono protagonisti ed executive producer. Aseem Batra è executive producer e showrunner, mentre Randall Winston è un altro degli executive producer. La serie è una produzione 20th Television, parte di Disney Television Studios.