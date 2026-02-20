Mike Colter, star di Luke Cage, conferma la trattativa con la Marvel per entrare nell’MCU

Sia Mike Colter (Luke Cage, qui la recensione della serie) che Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) hanno confermato di trovarsi nella Grande Mela tramite i rispettivi account sui social media durante le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita lo scorso anno, alimentando le speculazioni sul possibile debutto degli “Heroes for Hire” nell’MCU. Già a settembre, infatti, Colter aveva parlato delle possibilità di unirsi al franchise.

L’attore ha poi ora condiviso un nuovo indizio più diretto sul fatto che potrebbe essere pronto a riprendere il suo ruolo su Netflix pubblicando un’immagine del suo personaggio sulle sue Instagram Stories, e l’attore non ha lasciato dubbi sul fatto che tornerà… prima o poi. “Senti, il punto è questo: ho parlato con la Marvel, Jessica [Jones] è tornata e ci sono ancora molte storie da raccontare, quindi penso che sarebbe un peccato per me non tornare”, ha detto Colter a The Direct.

Alla domanda diretta se avesse qualche questione in sospeso con Cage, Colter ha risposto: “Sì, assolutamente. Quando ho finito di girare Luke Cage, ero pronto a fare altre cose e quindi, come attore, sto solo cercando qualcosa di diverso, qualcosa di interessante, qualcosa in cui potermi immergere completamente, che mi spaventi un po’ e che sia un po’ fuori dagli schemi”. Non resta a questo punto che attendere di scoprire dove potremo rivedere il Luke Cage di Colter nel MCU, con la terza stagione di Daredevil: Rinascita che potrebbe essere il primo luogo ideale.