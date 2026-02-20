HomeSerie TvNews

Mike Colter, star di Luke Cage, conferma la trattativa con la Marvel per entrare nell’MCU

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Marvel’s Luke Cage

Sia Mike Colter (Luke Cage, qui la recensione della serie) che Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) hanno confermato di trovarsi nella Grande Mela tramite i rispettivi account sui social media durante le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita lo scorso anno, alimentando le speculazioni sul possibile debutto degli “Heroes for Hire” nell’MCU. Già a settembre, infatti, Colter aveva parlato delle possibilità di unirsi al franchise.

L’attore ha poi ora condiviso un nuovo indizio più diretto sul fatto che potrebbe essere pronto a riprendere il suo ruolo su Netflix pubblicando un’immagine del suo personaggio sulle sue Instagram Stories, e l’attore non ha lasciato dubbi sul fatto che tornerà… prima o poi. “Senti, il punto è questo: ho parlato con la Marvel, Jessica [Jones] è tornata e ci sono ancora molte storie da raccontare, quindi penso che sarebbe un peccato per me non tornare”, ha detto Colter a The Direct.

Alla domanda diretta se avesse qualche questione in sospeso con Cage, Colter ha risposto: “Sì, assolutamente. Quando ho finito di girare Luke Cage, ero pronto a fare altre cose e quindi, come attore, sto solo cercando qualcosa di diverso, qualcosa di interessante, qualcosa in cui potermi immergere completamente, che mi spaventi un po’ e che sia un po’ fuori dagli schemi”. Non resta a questo punto che attendere di scoprire dove potremo rivedere il Luke Cage di Colter nel MCU, con la terza stagione di Daredevil: Rinascita che potrebbe essere il primo luogo ideale.

Articolo precedente
Tron: Ares, svelato il ritorno scartato di Cillian Murphy nei nuovi concept art
Articolo successivo
Star Wars rilancia Rogue One con una nuova serie prequel a fumetti per il decimo anniversario
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved