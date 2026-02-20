Godzilla torna alle origini con una nuova serie horror ambientata nel 1954

Il Re dei Mostri riscopre il suo lato più oscuro. Una nuova serie a fumetti intitolata The Horror of Godzilla riporterà il celebre kaiju alle sue radici più spaventose, raccontando il suo primo devastante assalto all’umanità.

L’annuncio arriva tramite il sito horror Bloody Disgusting: la miniserie sarà pubblicata da IDW Publishing e firmata da Ethan S. Parker, Griffin Sheridan e Tristan Jones. L’obiettivo è chiaro: riportare Godzilla al 1954, l’anno del suo debutto cinematografico in Giappone, quando il mostro rappresentava una vera e propria incarnazione dell’orrore nucleare.

The Horror of Godzilla rilancia il kaiju come icona del terrore

Le prime tavole diffuse mostrano un’impostazione in bianco e nero che richiama esplicitamente l’atmosfera del film originale. L’uso di inquadrature dal basso verso l’alto accentua la scala del mostro, mettendo il lettore nei panni delle vittime terrorizzate che osservano la creatura incombere su di loro.

Il design scelto per questa versione di Godzilla punta su dettagli essenziali ma inquietanti, come i piccoli bagliori luminosi negli occhi che emergono dall’oscurità. L’intento è quello di sottolineare la natura distruttiva e implacabile del kaiju, lontano dalle interpretazioni più “eroiche” viste in alcune fasi del franchise.

Negli ultimi anni, infatti, Godzilla ha già intrapreso un percorso di ritorno alle origini horror. Il film Shin Godzilla ha rappresentato il mostro come una manifestazione delle catastrofi nucleari, con un corpo deformato e radioattivo. Più recentemente, Godzilla Minus One ha riportato la creatura nel Giappone del dopoguerra, legandola al senso di colpa e al trauma collettivo del Paese, conquistando anche un Oscar.

Con The Horror of Godzilla, questa linea narrativa viene ulteriormente rafforzata. Se il Monsterverse ha trasformato il kaiju in una forza della natura talvolta protettiva, la nuova serie a fumetti promette di restituire al personaggio il ruolo di autentico incubo per l’umanità.

Il primo numero è previsto per l’estate e i fan sono già invitati a prenotarlo. Tutto lascia pensare che questa nuova incarnazione possa segnare uno dei capitoli più brutali e inquietanti della lunga storia di Godzilla.