Dopo 29 anni una star di Scream si scusa per una delle scene più controverse del franchise

Scream 2 del 1997 è il primo sequel della longeva saga di meta-slasher, che tornerà al cinema il 26 febbraio con l’imminente Scream 7. Il film vede il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, la ragazza che nel secondo capitolo frequenta il college ed è circondata da un nuovo gruppo di amici braccati da un killer imitatore di Ghostface, tra cui il suo fidanzato Derek Feldman (Jerry O’Connell).

Su X, il podcaster Zack Cherry ha riflettuto sull’avversione di alcuni fan per il sequel, affermando: “Devo ancora trovare una ragione giustificabile per cui Scream 2 sia un brutto film/sequel. La maggior parte di coloro che lo affermano non spiega nemmeno perché non gli piace. Voglio dire, potete avere la vostra opinione, ma per favore aiutatemi a capire il vostro punto di vista. Vi ascolto”.

Lo stesso Jerry O’Connell ha citato il post, attribuendo la colpa alla scena in cui Derek esprime i suoi sentimenti per Sidney cantando “I Think I Love You” nella sala da pranzo. Spiega di “non aver preso lezioni di canto” e di “essere molto nervoso“, quindi “la gente probabilmente lo percepisce“. Ha detto:

Alzi la mano, a molte persone non piace la scena della mensa in cui canto. Ho cercato di farlo in modo naturale e non ho preso lezioni di canto. Ero molto nervoso e probabilmente la gente lo percepisce. Non sono un cantante. Mi assumo la piena responsabilità.

Sebbene probabilmente non ci sia una singola scena che possa davvero fare la differenza in Scream 2, la discussione tra Cherry e O’Connell è stata stimolata da uno strano fenomeno. Sebbene Scream 2 sia il capitolo con il punteggio della critica più alto su Rotten Tomatoes e rimanga il secondo film con il maggior incasso della saga (dopo lo Scream originale), il suo punteggio su Popcornmeter da parte degli utenti di Rotten Tomatoes è insolitamente basso.

Infatti, con un punteggio Rotten del 59% da parte degli utenti, ha il terzo punteggio più basso su Popcornmeter tra i sei film, dietro Scream 3 del 2000 e Scream 4 del 2011.

Inoltre, la sequenza “I Think I Love You” non è il momento principale preso di mira dalle recensioni negative degli utenti di Scream 2. Le recensioni negative che menzionano scene specifiche si concentrano principalmente su due momenti in particolare, ovvero la rivelazione definitiva dell’identità dell’assassino e la morte controversa dell’amato personaggio di ritorno Randy Meeks (Jamie Kennedy).

Tuttavia, pur avendo uno dei punteggi più bassi su Popcornmeter tra i film di Scream, Scream 2 ha ampiamente dimostrato di essere un classico dell’horror, contribuendo a dare il via a un franchise che dura ormai da tre decenni.

Oltre alla sua duratura eredità, le recensioni degli utenti di Scream 2 su altre piattaforme generalmente lo collocano nella fascia più positiva dello spettro, tra cui il punteggio di 7,3 su 10 su Metacritic, il punteggio di 3,3 su 5 su Letterboxd, il punteggio di 6,3 su 10 su IMDb e il punteggio di 8,8 su 10 sulla piattaforma di recensioni degli utenti di ScreenRant.