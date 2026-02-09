Jacob Elordi e Guillermo Del Toro stanno progettando di realizzare un nuovo film insieme

La collaborazione tra Guillermo del Toro e Jacob Elordi in Frankenstein ha lasciato tutti senza parole. Elordi è poi stato nominato al premio Oscar come Miglior attore non protagonista, dopo aver vinto il Golden Globe nella medesima categoria. È inoltre chiaro che i due hanno apprezzato molto lavorare insieme, dato che è stato rivelato che potrebbe essere in arrivo un nuovo film.

In un’intervista con Esquire, Elordi ha infatti parlato della sua rivoluzionaria trasformazione nella Creatura e del suo rapporto con il regista del Toro dopo il grande successo del loro recente film. Alla domanda se l’attore avrebbe lavorato di nuovo con del Toro, molti si sono chiesti cosa ci fosse all’orizzonte. “Sì, assolutamente. Stiamo cercando di realizzare un altro film“, è stata la risposta dell’attore.

La notizia è una sorpresa dopo i recenti commenti di del Toro che suggerivano che volesse per un po’ fare un passo indietro rispetto alla regia. Il regista ha attualmente quattro progetti in fase di sviluppo, basati su un romanzo da lui scritto o su una sceneggiatura da lui creata: Fury, Scary Stories to Tell in the Dark 2, The Buried Giant e The Boy in the Iron Box. Non è chiaro quale potrebbe essere il nuovo film tra Elordi e del Toro, se uno di questi progetti o un altro ancora non annunciato.

Nel mentre, l’attore è pronto a tornare sul grande schermo con Cime tempestose, e sul piccolo schermo riprendendo ruolo di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria. Ma i suoi prossimi progetti ci sono anche The Dog Stars e Outer Dark. del Toro sta attualmente lavorando a un thriller violento intitolato Fury, con protagonista Oscar Isaac, a sua volta membro del cast di Frankenstein, e sta mostrando interesse per un progetto su Il fantasma dell’Opera. Nonostante l’incertezza, è chiaro che Elordi è un nuovo stretto collaboratore di del Toro e la prossima collaborazione potrebbe consolidare l’attore in un genere completamente nuovo.