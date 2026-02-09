HomeCinema News2026

Jacob Elordi e Guillermo Del Toro stanno progettando di realizzare un nuovo film insieme

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Jacob Elordi
Jacob Elordi sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

La collaborazione tra Guillermo del Toro e Jacob Elordi in Frankenstein ha lasciato tutti senza parole. Elordi è poi stato nominato al premio Oscar come Miglior attore non protagonista, dopo aver vinto il Golden Globe nella medesima categoria. È inoltre chiaro che i due hanno apprezzato molto lavorare insieme, dato che è stato rivelato che potrebbe essere in arrivo un nuovo film.

In un’intervista con Esquire, Elordi ha infatti parlato della sua rivoluzionaria trasformazione nella Creatura e del suo rapporto con il regista del Toro dopo il grande successo del loro recente film. Alla domanda se l’attore avrebbe lavorato di nuovo con del Toro, molti si sono chiesti cosa ci fosse all’orizzonte. “Sì, assolutamente. Stiamo cercando di realizzare un altro film“, è stata la risposta dell’attore.

La notizia è una sorpresa dopo i recenti commenti di del Toro che suggerivano che volesse per un po’ fare un passo indietro rispetto alla regia. Il regista ha attualmente quattro progetti in fase di sviluppo, basati su un romanzo da lui scritto o su una sceneggiatura da lui creata: Fury, Scary Stories to Tell in the Dark 2, The Buried Giant e The Boy in the Iron Box. Non è chiaro quale potrebbe essere il nuovo film tra Elordi e del Toro, se uno di questi progetti o un altro ancora non annunciato.

Nel mentre, l’attore è pronto a tornare sul grande schermo con Cime tempestose, e sul piccolo schermo riprendendo ruolo di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria. Ma i suoi prossimi progetti ci sono anche The Dog Stars e Outer Dark. del Toro sta attualmente lavorando a un thriller violento intitolato Fury, con protagonista Oscar Isaac, a sua volta membro del cast di Frankenstein, e sta mostrando interesse per un progetto su Il fantasma dell’Opera. Nonostante l’incertezza, è chiaro che Elordi è un nuovo stretto collaboratore di del Toro e la prossima collaborazione potrebbe consolidare l’attore in un genere completamente nuovo.

Articolo precedente
La gioia, recensione del film con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca
Articolo successivo
La torre nera: Stephen King approva le sceneggiature della serie TV di Mike Flanagan
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved