Good Will Dunkin’: lo spot del Super Bowl di Ben Affleck cita il suo primo film di successo

L’ultimo spot pubblicitario di Ben Affleck per Dunkin’ al Super Bowl offre molto più di caffè e ciambelle. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Ted Danson, Alfonso Ribeiro, Jaleel White e Jasmine Guy si uniscono ad Affleck e al suo partner abituale Tom Brady in uno spot sorprendente che mostra il cast recitare in una sitcom ormai perduta, Good Will Dunkin‘. Lo spot risponde alla domanda mai posta su come sarebbe stato il dramma del 1997 Good Will Hunting (in italiano uscito con il titolo Will Hunting – Genio Ribelle), interpretato e scritto da Affleck e Matt Damon, se fosse stato presentato in forma comica.

Lo spot contiene molteplici riferimenti alla sceneggiatura di “Good Will Hunting“, ma anche a serie come “Friends”, “Cheers”, “A Different World”, “Willy, il principe di Bel-Air”, “Seinfeld” e “Family Matters”. I vari attori sono stati sottoposti a degli effetti speciali e sono stati ringiovaniti tramite tecniche di produzione. Ma lo spot è stato girato su un set reale.

Dunkin ha fatto un richiamo alla TV degli anni ’90 per celebrare la sua prima pubblicità di caffè freddo, che ha debuttato nel 1995. Nell’ambito di questa retrospettiva, Dunkin regalerà 1,995 milioni di caffè freddo gratuiti di qualsiasi dimensione a partire da lunedì 9 febbraio. Gli ospiti possono riscattare l’offerta utilizzando il codice GOODWILLDUNKIN nell’app Dunkin’.

Dunkin offrirà anche una collezione limitata di abbigliamento vintage ispirato agli anni ’90, tutti provenienti da negozi vintage di Boston! I fan potranno fare acquisti su DunkinRunsOnMerch.com domenica sera, dopo la messa in onda dello spot.

Lo spot di Dunkin è l’ultimo di una serie di spot esilaranti e pieni di star che Affleck ha realizzato per la catena di caffè e pasticcerie dal 2023. Alcuni spot presentavano un gruppo musicale chiamato “DunKings” e attori come Jeremy Strong e Casey Affleck. In due spot è apparsa anche Jennifer Lopez, ex moglie di Affleck.