Sherlock Stagione 5? La risposta definitiva dopo otto anni di rumors

Negli otto anni trascorsi dalla fine della serie, le voci sulla quinta stagione di Sherlock non hanno mai smesso di circolare. Per chi ha visto la serie quando è andata in onda originariamente, ogni stagione di Sherlock è rimasta impressa nella mente dei fan.

I nuovi fan, tuttavia, in genere rimpiangono di non essere stati presenti al culmine della serie, quando è andata in onda. Sebbene ci siano molte serie TV che gli spettatori vorrebbero vedere tornare, Sherlock è sicuramente una delle più richieste.

Tuttavia, nonostante alcune voci di corridoio circolate di recente, il co-creatore di Sherlock e attore di Mycroft Holmes, Mark Gatiss, ha apparentemente fornito una risposta definitiva: la quinta stagione non si farà (tramite Collider). In definitiva, Gatiss riteneva che l’eredità della serie contasse da sola e che anche la sua età avesse giocato un ruolo nella sua decisione.

No. Ci abbiamo provato e abbiamo fatto centro con Benedict e Martin. Voglio dire, non c’è… che senso avrebbe? Lo rifaresti e basta. E a dire il vero, sai, l’anno prossimo compirò 60 anni. È incredibile… È bello riconoscere quanto sia stata una serie meravigliosa, ma è anche bello andare avanti.

Mark Gatiss tornerà al cinema dal 23 luglio con I Fantastici Quattro: Gli Inizi, nei panni di Ted Gilbert.