Rick e Morty: James Gunn e Zack Snyder fanno un cameo e discutono di Superman!

Il produttore esecutivo di Rick e Morty, Scott Marden, rivela come James Gunn e Zack Snyder si siano uniti alla serie per delle apparizioni speciali. Gunn è attualmente co-presidente e CEO di DC Studios e ha scritto e diretto il prossimo film di Superman. Snyder ha diretto la precedente incarnazione di Superman, dirigendo L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder.

In un’intervista con Variety, Marden racconta come Gunn e Snyder siano apparsi nei panni di se stessi nell’episodio 7 dell’ottava stagione, “Ricker Than Fiction“. L’episodio, scritto da Rob Schrab, ruota attorno a Rick e Morty che affrontano Gunn su come il loro franchise preferito, Maximum Velocitree, stia andando a rotoli. Gunn incontra poi Snyder alla Warner Bros. e discutono di Superman. Marden racconta di come entrambi fossero d’accordo e abbiano riso delle battute fatte a loro spese. Nonostante fossero nel bel mezzo delle riprese di Superman, Gunn ha subito accettato il cameo e ha rapidamente ottenuto l’approvazione della Warner Bros.

Sono stati molto sportivi. Entrambi hanno in qualche modo lasciato intendere che questo è il programma che guardano quando hanno tempo libero. Quindi erano entusiasti di poter far parte di questo mondo, e non c’è stata alcuna resistenza o irritazione. Anzi, hanno riso di qualsiasi cosa gli abbiamo lanciato contro. Probabilmente, francamente, ci sono state anche più frecciatine e battute più stupide, cose che avremmo potuto usare. L’unica cosa che hanno fatto è stata riderci sopra.

Ci siamo detti, se dovessimo fare un film e fare una satira su Hollywood, dovremmo includere anche i nostri capi. Così abbiamo iniziato a pensare alla Warner Bros. Chi sarebbe stato adatto per il ruolo del cattivo? James Gunn sembrava un’ottima scelta.

Eravamo tutti abbastanza sicuri che, ogni volta che Schrab avesse contattato Gunn, sarebbe stato al milione per cento a metà delle riprese di “Superman“. Ma non solo ha risposto subito di sì, ma credo che abbia anche fatto un’offerta alla Warner Bros. lo stesso giorno. Avevamo persone della nostra produzione che dicevano: “Com’è possibile che James Gunn, Zaslav e tutti questi sappiano già di questo episodio?” Non pensavamo che le cose sarebbero andate così velocemente.

Penso che Gunn abbia chiamato delle persone per assicurarsi che non rovinasse nulla. E sembra che abbia ottenuto il via libera abbastanza rapidamente. Entrambi si sono presentati e sono stati davvero molto sportivi. Sono molto Da nerd orgoglioso, idolatro entrambi. Hanno una libertà creativa che pochissime persone a Hollywood hanno per fare grandi cose.

Marden ha anche rivelato che il co-creatore di Rick e Morty, Dan Harmon, ha aggiunto il dialogo di Superman alla sceneggiatura per cercare di rendere l’episodio degno di entrambi i registi per dei cameo.

Quando ha saputo che erano a bordo e che sarebbero entrati, si è quasi fatto scrocchiare le nocche e voleva assicurarsi che l’episodio fosse all’altezza e degno di loro, dovendo recitare quelle battute.