Avengers: Doomsday, Alan Cumming sulle sfide del film: “Non avevo idea di chi avevo di fronte per la metà del tempo”

Di Chiara Guida

-

Avengers: Doomsday film 2026

Come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, anche Avengers: Doomsday è una produzione estremamente riservata. Con così tanti attori richiesti sul set, i fratelli Russo probabilmente si trovano ad affrontare sfide particolari, anche se per loro non è una novità.

Con Infinity War, ad esempio, i fitti impegni di Benedict Cumberbatch lo hanno costretto a non essere con i suoi co-protagonisti per gran parte del tempo. Un controfigura ha girato molte delle sue scene, con il Doctor Strange di Cumberbatch inserito in seguito. Diversi altri attori nelle stesse sequenze non si sono mai incontrati, e gli spettatori non ne sono stati informati.

Qualcosa di simile sta accadendo con Avengers: Doomsday, e la star di X-Men: X-Men 2, Alan Cumming, ha rivelato alcune delle sfide particolari che ha dovuto affrontare sul “set” mentre riprendeva il ruolo di Nightcrawler.

“Ho girato l’intero film in isolamento. Un sacco di green screen, sostituzione del volto”, ha detto a Gold Derby. “Hanno persino dato nomi falsi ai personaggi. Per metà del tempo non so con chi ho recitato.” Alan Cumming ha aggiunto: “Ho rovinato la rete menzionando qualcosa una volta, ma onestamente, potrei aver sbagliato”.

Questo è un riferimento al fatto che in precedenza aveva dichiarato di aver girato una scena di combattimento con l’attore di Mister Fantastic, Pedro Pascal. Tuttavia, poiché ha precedentemente ammesso di essere finito nei guai per averlo rivelato, scommettiamo che Reed Richards e Kurt Wagner si incroceranno ancora.

Cumming sarà stato ringiovanito per Nightcrawler, mentre la “sostituzione del volto” a cui si riferisce è probabilmente dovuta ad attori che non erano disponibili. Alcuni utenti dei social media hanno criticato questo approccio al cinema, ma come notato, non è nulla che i Fratelli Russo non abbiano già fatto prima.

In un’altra recente intervista, Cumming ha definito la sua esperienza in Avengers: Doomsday “incredibile” e ha detto che è stato “curativo e davvero bello tornare a qualcosa che è stata un’esperienza terribile quando l’ho fatto la prima volta. Un film fantastico, un film fantastico. Adoro quel film”.

“È stato davvero fantastico tornare”, ha continuato. “E soprattutto, ho 60 anni. Non pensavo che avrei dovuto fare delle acrobazie, interpretare un supereroe a 60 anni. È stato fantastico. E tutti sono stati davvero gentili. E ho finito molto velocemente perché non potevo andare, a causa di The Traitors, quando la maggior parte delle mie scene erano in fase di riprese.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
