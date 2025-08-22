HomeCinema News2025

Spider-Man: Brand New Day, qual è il motivo della segretezza intorno al ruolo di Sadie Sink?

Di Chiara Guida

-




Quando è stato annunciato che Sadie Sink si era unita al cast di Spider-Man: Brand New Day, si era già parlato online di un possibile ingresso dell’attrice di Stranger Things nel MCU.

Si vociferava che Sink fosse stata presa in considerazione per interpretare Jean Grey nel reboot degli X-Men dei Marvel Studios, ma le prime indiscrezioni sembravano suggerire che fosse più probabile che fosse stata scelta per il ruolo di Mary Jane Watson. Da allora, sono circolate molte altre indiscrezioni, con diverse fonti che hanno menzionato vari personaggi come Jackpot, Gwen Stacy, Menace e persino Mayday Parker.

Finora, gli unici dettagli “ufficiali” (ovvero, riportati dalle fonti) sul personaggio di Sadie Sink che sono stati divulgati sono che interpreterà una donna “intelligente e dallo spirito libero” con un “passato misterioso“. Non siamo ancora sicuri di chi interpreterà Sink, ma potremmo avere un’idea più precisa del perché ci sia così tanta segretezza intorno al suo ruolo.

Abbiamo sentito dire che c’è una sorta con un grande colpo di scena relativo al personaggio di Sadie Sink che lo studio sta facendo del suo meglio per tenere nascosta. Non abbiamo molto altro da dire per ora, ma questo potrebbe spiegare perché ci siano così tante voci contrastanti in giro (dopotutto, non sarebbe la prima volta che uno studio “fa trapelare” falsi dettagli sul personaggio per depistare gli scooper). Potrebbe anche supportare una recente voce secondo cui il personaggio di Sink sarà un alleato di Peter Parker (Tom Holland), ma non necessariamente di Spider-Man.

Sink verrà presentata come un personaggio per poi essere svelata come un altro man mano che il film procede? Questa è una possibilità, ma ci stiamo addentrando nel territorio delle speculazioni. Speriamo di vedere Sink sul set londinese nel corso della prossima settimana, e di scoprire finalmente chi interpreterà davvero.

Spider-Man: Brand New Day

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.

Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.

Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.

