X-Men: la sorella di Pedro Pascal, Lux Pascal, rivela perché vuole interpretare Jean Grey

Lux Pascal è la sorella di Pedro Pascal. La trentatreenne è membro della comunità LGBTQ e una donna transgender che ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in Miss Carbón di Netflix. Diretta da Agustina Macri e interpretata da Pascal e Paco León, la coproduzione ispano-argentina racconta l’avvincente storia vera di Carla Antonella Rodríguez, la prima minatrice in una regione in cui il lavoro minerario era tradizionalmente riservato agli uomini.

Guardando al suo potenziale futuro a Hollywood, l’attrice formatasi alla Juilliard non vede l’ora di unirsi al fratello nel MCU nei panni di Jean Grey, membro degli X-Men. “Mi sento così legata a lei, sia fisicamente che mentalmente”, ha spiegato Pascal, “e a come diventa Fenice perché è corrotta dal mondo”. Parlando della condivisione dello schermo con suo fratello, ha aggiunto: “Sarebbe bellissimo poter finalmente partecipare alle conversazioni che avevamo quando io ero bambina e lui era un giovane adulto, e sognavamo entrambi di film. Mi piacerebbe molto.”

Pedro Pascal ha spesso lottato per sua sorella, scontrandosi con la retorica anti-trans dell’autrice di Harry Potter J.K. Rowling. Come ci si potrebbe aspettare, Lux è grata per tutto ciò che il suo ex fratello ha fatto per lottare per i suoi diritti. “Soprattutto ora, c’è sicuramente una pressione per le ragazze come me a vivere in segreto, nel senso che non parliamo della nostra identità”, ha detto. “Mi sono sempre chiesta: sarò più rispettata nell’industria se nascondo chi sono? [Pedro] dice: ‘Alla fine, devi solo essere te stessa, ed è allora che il mondo inizia davvero a unirsi per te'”.

Ha qualche possibilità di interpretare Jean Grey? È stato recentemente riportato che Kevin Feige ha “detto ai colleghi di avere un piano decennale per gli [X-Men]”, e il film sta rapidamente iniziando a prendere forma, quindi il cast potrebbe essere presto pronto. Michael Lesslie (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) e il regista Jake Schreier (Thunderbolts*) sono stati scelti per portare una nuova squadra di mutanti nel MCU.

Parlando del futuro degli X-Men, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato l’anno scorso: “Penso che vedrete che questo continuerà nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men”.

“Ancora una volta, [è] uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men”. Leggendo tra le righe, sembra che la “Saga dei Mutanti” sia alle porte, mentre ci stiamo dirigendo verso la conclusione della Saga del Multiverso in corso.