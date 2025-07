Slow Horses: la serie con Gary Oldman rinnovata per una stagione 7

Apple TV+ ha rinnovato la serie drammatica di spionaggio dalla comicità dark Slow Horses per una settima stagione che sarà composta ancora una volta da sei episodi. Vincitrice di Emmy e BAFTA Award, la serie è basata sui romanzi di successo di Mick Herron e vede Gary Oldman nei panni dell’intrattabile e trasandato Jackson Lamb, che guida una banda di reietti dell’MI5 soprannominati “slow horses” (cavalli lenti), tra cui River Cartwright (Jack Lowden), Roddy Ho (Christopher Chung), Louisa Guy (Rosalind Eleazar) e Catherine Standish (Saskia Reeves), i quali finiscono coinvolti in intrighi investigativi che mettono in pericolo la Gran Bretagna.

La sesta stagione era stata annunciata poco dopo la conclusione della messa in onda della quarta e ora, ancora prima della premiere della quinta stagione prevista per il 24 settembre, arriva l’annuncio del rinnovo per una stagione 7. Come riportato da Variety, questa futura stagione sarà adattata per la televisione e prodotta da Ben Vanstone, con Robert McKillop alla regia. Non resta a questo punto che attendere di poter vedere la quinta, per avere un’idea più precisa di che piega sta prendendo la narrazione e di cosa possiamo aspettarci dalle future stagioni.

Nella quinta stagione di Slow Horses, tutti si insospettiscono quando il nerd tecnologico Roddy Ho ha una nuova, affascinante fidanzata; quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, tocca agli Slow Horses capire come il tutto sia collegato. D’altronde, Lamb sa che nel mondo dello spionaggio valgono sempre le regole di Londra: coprirsi le spalle.

Slow Horses è stata celebrata come “senza dubbio la migliore serie di spionaggio vista in televisione”, “uno spy thriller epico”, “assolutamente brillante” e “dannatamente bello”. Le prime quattro stagioni complete di “Slow Horses”, ora disponibili in streaming su Apple TV+, hanno ottenuto un punteggio Certified Fresh, mentre due stagioni hanno ricevuto un rating del 100% su Rotten Tomatoes. La terza stagione ha ottenuto nove nomination ai Primetime Emmy Award, con una vittoria per “Outstanding Writing for A Drama Series”.

La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith e Graham Yost sono i produttori esecutivi della serie. Saul Metzstein, che ha ottenuto una nomination agli Emmy per la regia di una serie drammatica per la terza stagione di Slow Horses, torna a dirigere la quinta stagione.