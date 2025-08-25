Superman: il video del provino di David Corenswet diventa virale online

Ora che Superman (qui la nostra recensione) è disponibile per la visione a casa, i fan hanno avuto la fortuna di vedere l’audizione di David Corenswet per interpretare Clark Kent. Un video autoprodotto dell’attore che recita le sue battute è recentemente diventato virale, mostrando come ha ottenuto il ruolo dell’Uomo d’Acciaio nel blockbuster diretto da James Gunn, uscito il mese scorso nelle sale cinematografiche prima di debuttare in digitale questo mese.

Nel video condiviso su YouTube da 21 Casting (ora rimosso, ma lo si può vedere qui), Corenswet si rivolge alla telecamera prima di indossare il costume di Clark Kent e recitare la scena dell’intervista con sua moglie Julia Warner che legge la parte di Lois Lane. “Faresti meglio a rimanere sbalordito dall’audizione di David Corenswet. Questo ragazzo trasuda proprio l’atmosfera di Superman”, ha scritto un fan su X con un’immagine di Corenswet in The Politician di Netflix, in cui il suo personaggio è stato paragonato al supereroe della DC.

“David Corenswet è nato per interpretare Superman! È Clark Kent!”, ha esclamato un’altra persona. “Che audizione incredibile!” Uno spettatore ha scritto: “Si capisce sempre chi ha frequentato la Juilliard e chi no. Corenswet è un ragazzo di teatro ed è fantastico. Qui canalizza [Christopher] Reeve in modo incredibile. Inoltre, se non avete visto i suoi progetti studenteschi e i suoi cortometraggi, vi state perdendo qualcosa. Sono assolutamente fantastici”. Oltre alla “bellissima” lettera scritta a mano da Corenswet che è arrivata in seguito, Gunn aveva già detto a GQ di essere stato immediatamente convinto dal provino dell’attore.

“Fin dall’inizio, era lui il candidato da battere, francamente”, ha detto. Corenswet ha detto al giornale: “James mi ha detto che l’unica cosa che lo ha sorpreso, che inizialmente ha significato qualcosa per lui, è stato l’umorismo che ho portato nella prima scena. L’ho interpretato immediatamente in termini di film con cui sono cresciuto, ovvero Singin’ in the Rain e His Girl Friday, e i film di Fred Astaire e Ginger Rogers. Proprio il tempismo, la battuta e lo stile dell’umorismo: e alla fine era proprio quello che lui aveva in mente“.