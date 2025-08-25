Margot Robbie rivela che il Pinguino doveva essere il cattivo in Birds of Prey

Sono passati quasi due anni dalla fine della saga cinematografica DCEU, con Aquaman e il Regno Perduto che ha segnato l’ultimo capitolo della serie decennale iniziata con L’uomo d’acciaio di Zack Snyder nel 2013. Sebbene il DCEU abbia ricevuto un’accoglienza mista, uno dei personaggi preferiti dai fan di quella serie era l’Harley Quinn interpretata da Margot Robbie, che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici di Batman nel film Suicide Squad del 2016. L’attrice australiana è tornata in altri due film del DCEU, uno dei quali era uno spin-off diretto dedicato a Harley Quinn dal titolo Birds of Prey.

Quest’ultimo film ha contribuito a portare sul grande schermo uno dei team più iconici della DC. Guidato da Quinn, il gruppo ha poi affrontato Black Mask, interpretato da Ewan McGregor, un altro famoso nemico di Batman dei fumetti. Ora, in una nuova intervista a Entertainment Weekly, Robbie e il suo collega di A Big Bold Beautiful Journey, Colin Farrell, che interpreta Il Pinguino nell’universo di The Batman di Matt Reeves, hanno parlato dei loro ruoli nei fumetti.

L’attrice ha così rivelato che Birds of Prey abbia quasi avuto proprio Il Pinguino come cattivo principale “Nella prima bozza di Birds of Prey scritta da Christina [Hodson], il cattivo era il Pinguino. Ma poi Matt Reeves ha detto: “Non usate il Pinguino. Lo userò nel mio film”. E così l’abbiamo sostituito con Black Mask“. Farrell ha a quel punto chiesto come sarebbe stato il Pinguino di Birds of Prey, con Robbie limitatasi a dire “fantastico”.

Se il Pinguino fosse stato utilizzato nel film del 2020, ovviamente non sarebbe stato con l’interpretazione di Farrell, poiché l’universo di The Batman esiste al di fuori di qualsiasi franchise DC condiviso ed è una delle proprietà Elseworlds. Nella nuova intervista non è mai stato menzionato se ci fossero attori in lizza per il ruolo di Oswald Cobblepot nel DCEU ma in ogni caso anche questo dettaglio è ormai defunto con tutto il resto del franchise.

LEGGI ANCHE: