HomeCinema News2025

Margot Robbie rivela che il Pinguino doveva essere il cattivo in Birds of Prey

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Margot Robbie in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn
Margot Robbie in Birds of Prey

Sono passati quasi due anni dalla fine della saga cinematografica DCEU, con Aquaman e il Regno Perduto che ha segnato l’ultimo capitolo della serie decennale iniziata con L’uomo d’acciaio di Zack Snyder nel 2013. Sebbene il DCEU abbia ricevuto un’accoglienza mista, uno dei personaggi preferiti dai fan di quella serie era l’Harley Quinn interpretata da Margot Robbie, che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici di Batman nel film Suicide Squad del 2016. L’attrice australiana è tornata in altri due film del DCEU, uno dei quali era uno spin-off diretto dedicato a Harley Quinn dal titolo Birds of Prey.

Quest’ultimo film ha contribuito a portare sul grande schermo uno dei team più iconici della DC. Guidato da Quinn, il gruppo ha poi affrontato Black Mask, interpretato da Ewan McGregor, un altro famoso nemico di Batman dei fumetti. Ora, in una nuova intervista a Entertainment Weekly, Robbie e il suo collega di A Big Bold Beautiful Journey, Colin Farrell, che interpreta Il Pinguino nell’universo di The Batman di Matt Reeves, hanno parlato dei loro ruoli nei fumetti.

L’attrice ha così rivelato che Birds of Prey abbia quasi avuto proprio Il Pinguino come cattivo principale “Nella prima bozza di Birds of Prey scritta da Christina [Hodson], il cattivo era il Pinguino. Ma poi Matt Reeves ha detto: “Non usate il Pinguino. Lo userò nel mio film”. E così l’abbiamo sostituito con Black Mask“. Farrell ha a quel punto chiesto come sarebbe stato il Pinguino di Birds of Prey, con Robbie limitatasi a dire “fantastico”.

Se il Pinguino fosse stato utilizzato nel film del 2020, ovviamente non sarebbe stato con l’interpretazione di Farrell, poiché l’universo di The Batman esiste al di fuori di qualsiasi franchise DC condiviso ed è una delle proprietà Elseworlds. Nella nuova intervista non è mai stato menzionato se ci fossero attori in lizza per il ruolo di Oswald Cobblepot nel DCEU ma in ogni caso anche questo dettaglio è ormai defunto con tutto il resto del franchise.

LEGGI ANCHE: 

Articolo precedente
A House Of Dynamite: Kathryn Bigelow svela l’ispirazione per il film
Articolo successivo
Star Wars: Ewan McGregor si dice certo del suo ritorno
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved