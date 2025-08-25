HomeSerie TvNews

Star Wars: Ewan McGregor si dice certo del suo ritorno

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Obi-Wan Kenobi Episodio 6

L’icona di Star Wars Ewan McGregor ha fornito un aggiornamento apparentemente positivo sul futuro del franchise. Con una solida carriera alle spalle, che include film britannici iconici come Trainspotting, McGregor ha raggiunto la fama mondiale quando ha interpretato il ruolo del giovane Obi-Wan Kenobi nel primo prequel della saga, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Al Fan Expo Canada (come riportato da questo post), McGregor ha ora nuovamente discusso della possibilità di tornare nell’universo di Star Wars con la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Sebbene il rinnovo non sia stato confermato, McGregor ha reagito positivamente quando gli è stato chiesto dell’idea di una seconda stagione, commentando dicendosi certo che prima o poi accadrà.

Cosa significa questo per le possibilità di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi doveva essere una miniserie, il che significa che il piano era quello di raccontare una storia completa in una sola stagione. Tuttavia, questo non significa che non ci possa essere una seconda stagione, e i commenti di McGregor suggeriscono che è aperto (e interessato) a un ritorno nella serie, qualora venisse rinnovata una seconda stagione.

Inoltre, anche la moglie di McGregor, Mary Elizabeth Winstead, fa parte dell’universo di Star Wars e riprende il ruolo di Hera Syndulla nella seconda stagione di Ahsoka. Questo potrebbe offrire la prospettiva di un ritorno di McGregor nei panni di Obi-Wan tramite Ahsoka, invece che in una seconda stagione della sua serie, ma al momento non c’è ancora nulla di confermato. Sappiamo che ci sono diversi progetti in fase di sviluppo presso la Lucasfilm e novità potrebbero arrivare presto.

LEGGI ANCHE: 

Articolo precedente
Margot Robbie rivela che il Pinguino doveva essere il cattivo in Birds of Prey
Articolo successivo
Harry Potter: un video dal set mostra Ron, Ginny e altri personaggi alla stazione di King’s Cross
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved