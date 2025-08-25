Star Wars: Ewan McGregor si dice certo del suo ritorno

L’icona di Star Wars Ewan McGregor ha fornito un aggiornamento apparentemente positivo sul futuro del franchise. Con una solida carriera alle spalle, che include film britannici iconici come Trainspotting, McGregor ha raggiunto la fama mondiale quando ha interpretato il ruolo del giovane Obi-Wan Kenobi nel primo prequel della saga, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Al Fan Expo Canada (come riportato da questo post), McGregor ha ora nuovamente discusso della possibilità di tornare nell’universo di Star Wars con la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Sebbene il rinnovo non sia stato confermato, McGregor ha reagito positivamente quando gli è stato chiesto dell’idea di una seconda stagione, commentando dicendosi certo che prima o poi accadrà.

Cosa significa questo per le possibilità di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi doveva essere una miniserie, il che significa che il piano era quello di raccontare una storia completa in una sola stagione. Tuttavia, questo non significa che non ci possa essere una seconda stagione, e i commenti di McGregor suggeriscono che è aperto (e interessato) a un ritorno nella serie, qualora venisse rinnovata una seconda stagione.

Inoltre, anche la moglie di McGregor, Mary Elizabeth Winstead, fa parte dell’universo di Star Wars e riprende il ruolo di Hera Syndulla nella seconda stagione di Ahsoka. Questo potrebbe offrire la prospettiva di un ritorno di McGregor nei panni di Obi-Wan tramite Ahsoka, invece che in una seconda stagione della sua serie, ma al momento non c’è ancora nulla di confermato. Sappiamo che ci sono diversi progetti in fase di sviluppo presso la Lucasfilm e novità potrebbero arrivare presto.

