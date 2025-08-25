Peacemaker: James Gunn non attuerà una retcon della Stagione 1… per ora

Con l’arrivo di Peacemaker nella sua nuova DCU con la seconda stagione, James Gunn sta chiarendo alcuni dubbi canonici per i fan. Dopo la premiere della stagione di questa settimana, “The Ties That Grind”, il boss della DC Studios ha spiegato che non ha intenzione di modificare la prima stagione, nonostante abbia sostituito la Justice Gang alla Justice League inizialmente presente nel finale.

“No, purtroppo dovrei cambiare troppe piccole cose nella prima stagione e costerebbe troppo”, ha detto a TV Insider. “E preferisco spendere quei soldi per qualche scena in più con i supereroi in CGI. Ma penso che ce la caveremo. Diciamo che il canone è davvero Creature Commandos, Superman, Peacemaker stagione 2. Mi piacerebbe che la gente guardasse la stagione 1. Ovviamente, abbiamo cambiato quella cosa, ma non torneremo indietro a rigirare tutto per la stagione 1, almeno non a questo punto“.

Gunn ha continuato: “A un certo punto, mi piacerebbe fare come George Lucas, ma al momento non ho i soldi”. Il riferimento è al franchise di Star Wars, che non si è mai tirato indietro quando si è trattato di retconning in passato, in particolare cambiando il fantasma della Forza di Anakin Skywalker alla fine di Il ritorno dello Jedi (1983) con Hayden Christensen nell’edizione in DVD del 2004, per mantenerlo coerente con La vendetta dei Sith del 2005.

Il diverso finale di Peacemaker – Stagione 1

Il finale della prima stagione di Peacemaker vedeva dunque il vigilante interpretato da John Cena e la sua squadra allontanarsi da una battaglia extraterrestre mentre arrivano le sagome della Justice League della DCEU, tra cui Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa) e The Flash (Ezra Miller). La scena mostrava anche Aquaman che scambiava alcune battute con Flash riguardo a Peacemaker, dicendogli di “andare a farsi fottere”.

Nella premiere della seconda stagione, la scena è stata invece ricreata per introdurre Hawkgirl (Isabela Merced) e Lanterna Verde (Guy Gardner) nell’episodio, con quest’ultimo che si lamenta del fatto che Peacemaker abbia diffuso la voce che lui sia un “maniaco del vomito”. A loro si sono unite le sagome di Superman interpretato da David Corenswet, Supergirl (Milly Alcock) e Mister Terrific (Edi Gathegi).