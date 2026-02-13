Something Very Bad Is Going to Happen: Netflix rilascia il trailer della nuova serie horror dai produttori di Stranger Things

È venerdì 13 e Netflix sceglie la data perfetta per lanciare il trailer di Something Very Bad Is Going to Happen, la nuova serie horror prodotta da Matt Duffer e Ross Duffer attraverso la loro Upside Down Productions.

Dopo il finale divisivo di Stranger Things, l’attenzione è altissima attorno ai nuovi progetti legati ai Duffer Brothers. Nonostante il loro recente spostamento verso Paramount per altri sviluppi creativi, la collaborazione con Netflix continua con questa nuova miniserie horror che promette tensione psicologica e paranoia crescente.

Trailer e data di uscita: quando arriva la serie

Netflix ha confermato che Something Very Bad Is Going to Happen debutterà il 26 marzo sulla piattaforma. Il trailer mostra la protagonista Rachel, interpretata da Camila Morrone, sommersa da scuse misteriose e apparentemente inquietanti mentre si prepara al giorno del suo matrimonio.

Le “scuse” che riceve sembrano cariche di un sottotesto sinistro, e il clima generale suggerisce che qualcosa di profondamente sbagliato stia per accadere. Rachel sta per sposare Nicky, interpretato da Adam DiMarco, e insieme partono per la casa vacanze della famiglia di lui, isolata in una foresta innevata, dove si terrà la cerimonia.

Una storia di paranoia prima delle nozze

La serie, creata e guidata dalla showrunner Haley Z. Boston, è una limited series composta da otto episodi, ognuno ambientato in uno dei giorni che precedono il matrimonio. Il racconto si concentra sulla crescente inquietudine di Rachel, sempre più convinta che qualcosa di terribile stia per accadere.

Boston ha descritto la serie come una riflessione horror sul matrimonio, accostandola idealmente a film cult come Carrie e Rosemary’s Baby, ma declinata sul tema dell’impegno coniugale. La domanda centrale diventa: cosa rende due persone davvero anime gemelle? E cosa può essere più spaventoso dell’idea di legarsi per sempre alla persona sbagliata?

Secondo la creatrice, l’intera costruzione narrativa ruota attorno al disagio della protagonista. Anche quando non è in scena, la tensione viene modellata attorno alla sua percezione di estraneità, come accade quando si entra per la prima volta nella famiglia del proprio partner, immersi in una storia e in dinamiche che non si conoscono.

Il cast e i nuovi progetti dei Duffer Brothers

Oltre a Camila Morrone e Adam DiMarco, nel cast figurano Jennifer Jason Leigh, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Ted Levine e Sawyer Fraser.

Something Very Bad Is Going to Happen è uno dei tre nuovi progetti sviluppati per Netflix dai Duffer Brothers, insieme a The Boroughs e Stranger Things: Tales from ’85. È stato inoltre annunciato che lo spettacolo teatrale prequel The First Shadow sarà distribuito su Netflix come registrazione live.

Con un’atmosfera che mescola tensione psicologica, superstizione e dinamiche familiari ambigue, la nuova serie punta a conquistare il pubblico horror proprio mentre l’eredità di Stranger Things è ancora al centro del dibattito.