The Mandalorian & Grogu: Jon Favreau sostiene che il film alza il livello della saga di Star Wars

L’uscita di The Mandalorian & Grogu si avvicina rapidamente e il regista Jon Favreau ha rivelato alcune nuove entusiasmanti informazioni sul film in arrivo. All’evento Star Wars: Most Wanted, Favreau ha infatti detto che il film è quasi terminato e ha promesso che lui e il team creativo faranno tutto il possibile per assicurarsi che il film sia degno di essere visto al cinema.

Secondo Favreau, The Mandalorian & Grogu hanno davvero alzato il livello della saga di Star Wars. Dalla grafica e dai formati alle trame e allo sviluppo dei personaggi, tutto sarà più grande che mai. Ha aggiunto che sa che andare al cinema può essere una seccatura, quindi ha voluto alzare l’asticella e assicurarsi che l’esperienza fosse piacevole per tutti.

“Dobbiamo migliorare il nostro gioco per il cinema, e questo significa formati più alti per l’IMAX, costruire set che sfruttino appieno questa tecnologia. Questo significa che gli effetti visivi devono essere di una qualità e di un calibro tali da permetterci di migliorare tutto, compresa la narrazione”, spiega il regista.

“Vogliamo accompagnarvi in un’avventura, e quell’avventura deve riempire lo schermo e deve essere qualcosa che, in questo momento in cui così tante cose competono per la vostra attenzione, vi faccia smettere di fare quello che state facendo e andare al cinema, sedervi in quella sala, e non potrete metterlo in pausa e non potrete mangiare il cibo dal vostro frigorifero, e dovrete andare lì e dovrete vivere un’esperienza così bella da dire”, ha concluso Favreau.

Quando gli è stato chiesto di fornire nuove informazioni su The Mandalorian & Grogu, Favreau ha scherzosamente detto che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker. Tuttavia, ha rivelato alcuni dettagli specifici non spoiler sullo spin-off. Ha affermato che Din Djarin (Pedro Pascal) sta usando lo stesso modello di nave, Grogu è “salito di livello” e che il personaggio soprannominato dai fan Baby Yoda è ora un incrocio tra un Jedi e un Mandaloriano.

Il cast di The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu seguiranno le avventure dei personaggi titolari mentre aiutano la Nuova Repubblica nella sua lotta contro i signori della guerra imperiali. Il film è stato scritto da Favreau, Dave Filoni e George Lucas. Oltre a Pascal, nel cast figurano anche Sigourney Weaver (Colonnello Ward), Jeremy Allen White (Rotta the Hutt), Steve Blum (Zeb Orrelios) e Jonny Coyne (Signore della guerra imperiale Janu Coin).