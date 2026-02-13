Good Omens 3: Prime Video annuncia la data di uscita del capitolo finale

Dopo una lunga attesa, Prime Video ha ufficialmente confermato la data di uscita della terza e ultima stagione di Good Omens. Il gran finale della serie fantasy debutterà il 13 maggio 2026, chiudendo definitivamente la storia di Aziraphale e Crowley.

La notizia è arrivata tramite l’account ufficiale X della serie, accompagnata da un breve video promozionale in cui la troupe prepara i set principali. Nel momento conclusivo, una mano – il volto resta fuori campo – gira il cartello sulla porta della libreria di Aziraphale da “closed” a “open”, simbolicamente riaprendo la porta all’ultimo atto della storia.

Un finale speciale da 90 minuti

Era già stato annunciato che Good Omens non tornerà con una stagione tradizionale, ma con un unico episodio speciale di circa 90 minuti che concluderà la serie. La seconda stagione, uscita nel luglio 2023, aveva introdotto una storyline originale rispetto al romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, lasciando in sospeso il destino dei protagonisti.

Nel finale della stagione 2, l’arcangelo Gabriele (Jon Hamm) e Beelzebub (Shelley Conn) rivelano il loro amore, pronti a rinunciare ai rispettivi ruoli pur di restare insieme. Aziraphale riceve invece l’offerta di diventare arcangelo supremo, con la possibilità di trasformare Crowley di nuovo in angelo. Crowley rifiuta, sottolineando l’ipocrisia del Paradiso, e dopo aver baciato Aziraphale, se ne va deluso, mentre il compagno sceglie il Cielo.

La stagione 3 dovrà quindi affrontare le conseguenze di quella frattura e sviluppare il tema della “Seconda Venuta”, introdotto proprio nel finale precedente.

Le polemiche e il futuro della saga

La produzione della terza stagione è stata influenzata dalle accuse di aggressione sessuale rivolte a Neil Gaiman nel 2024. A seguito delle polemiche, l’autore non è più coinvolto direttamente nell’adattamento televisivo, anche se alcune sue idee narrative sarebbero rimaste nella struttura del finale. In parallelo, l’adattamento di Anansi Boys è stato completato ma successivamente accantonato.

Nonostante ciò, l’interesse attorno a Good Omens resta alto: la serie mantiene un punteggio dell’86% su Rotten Tomatoes, mentre altri progetti tratti dalle opere di Gaiman – come The Sandman – hanno continuato a ottenere successo sulle piattaforme streaming.

Con il ritorno di Michael Sheen nei panni di Aziraphale e David Tennant in quelli di Crowley, il pubblico può aspettarsi un finale che metterà al centro proprio la loro dinamica, diventata negli anni il cuore emotivo della serie.

Tutte le stagioni di Good Omens sono attualmente disponibili in streaming su Prime Video.