I creatori di Stranger Things rompono il silenzio sulle accuse di molestie di Millie Bobby Brown nei confronti di David Harbour

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno risposto alle accuse di molestie mosse da Millie Bobby Brown e David Harbour prima della premiere della quinta stagione. In vista dell’uscita della quinta stagione di Stranger Things, un articolo del Daily Mail ha riportato che Brown avrebbe presentato una denuncia per molestie e bullismo contro Harbour prima dell’inizio delle riprese degli episodi finali.

Parlando con The Hollywood Reporter durante la premiere della quinta stagione di Stranger Things, Ross Duffer ha affrontato le accuse secondo cui Harbour avrebbe bullizzato Brown sul set della serie Netflix. Il co-creatore della serie ha spiegato di non poter affrontare “questioni personali sul set”, ma ha sottolineato la forza dei legami tra i membri principali del cast dello show:

Ovviamente capite che non posso entrare nel merito di questioni personali sul set, ma vi dirò che lavoriamo con questo cast da 10 anni e a questo punto sono come una famiglia per noi e teniamo molto a loro. Quindi, sapete, niente è più importante che avere un set dove tutti si sentono al sicuro e felici.

L’articolo, pubblicato sabato dal quotidiano britannico, sostiene che la Brown abbia presentato una denuncia per molestie e bullismo contro Harbour, che ha portato a un’indagine durata mesi da parte di Netflix. Sebbene la natura esatta della presunta denuncia non sia stata specificata nell’articolo, la fonte anonima citata dal Daily Mail ha affermato che “non includeva accuse di scorrettezza sessuale”.

Il rapporto sostiene che Brown avesse un rappresentante sul set con lei durante le riprese Stranger Things – stagione 5, che sono durate per la maggior parte del 2024. Anche se Netflix non ha risposto al rapporto, Brown e Harbour sono stati visti abbracciarsi al red carpet della premiere dell’ultima stagione. Anche il regista e produttore esecutivo Shawn Levy ha definito il rapporto “estremamente impreciso.”

Sullo schermo, Eleven di Brown e Jim Hopper di Harbour sono una coppia padre-figlia surrogata, con un arco narrativo lungo diverse stagioni che li lega come una famiglia. La loro dinamica è un aspetto centrale tra i personaggi di Stranger Things, ben lontano dalle accuse di molestie riportate nell’articolo. Sebbene la loro validità rimanga poco chiara, la dichiarazione di Duffer segnala che c’è stata una risoluzione amichevole.

Stranger Things stagione 5 debutta su Netflix con i primi quattro episodi il 26 novembre alle 20:00 ET, seguiti dai prossimi tre episodi il 25 dicembre e dal finale di serie il 31 dicembre. Nel finale tutti i personaggi principali della serie si uniranno per sconfiggere Vecna e impedire all’Upside Down di distruggere il mondo.

Ora che i Duffer hanno affrontato la questione, resta da vedere se Netflix o i rappresentanti di Brown e Harbour risponderanno. Anche se non è chiaro se la notizia virale avrà un impatto sul successo della quinta stagione di Stranger Things, le parole del co-creatore sembrano rassicurare sul fatto che qualsiasi cosa sia successa internamente è stata risolta in modo adeguato.