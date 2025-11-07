Death by Lightning: la storia vera Charles Guiteau e dell’assassinio di un presidente

La mattina del 2 luglio 1881, Charles Guiteau si assicurò un posto infame nella storia politica americana quando sparò due colpi a James Garfield. Il ventesimo presidente degli Stati Uniti sarebbe morto quasi tre mesi dopo. La vita di Guiteau terminò l’anno successivo, all’estremità di una corda.

L’assassinio fu l’ultima risposta violenta di Guiteau a una vita in cui non aveva ricevuto ciò che riteneva di meritare dal mondo. Quasi certamente affetto da una malattia mentale non diagnosticata, Guiteau fallì come avvocato, giornalista, autore e predicatore; fallì come marito e come membro di una comunità religiosa; e fallì, in modo ridicolo, nella sua incursione nella politica.

Si potrebbe dire che l’unica cosa in cui ebbe successo fu uccidere il presidente. E anche in questo fallì quasi.

Death by Lightning, una serie drammatica in quattro episodi di Netflix del 2025 con Matthew Macfadyen nel ruolo di Guiteau e Michael Shannon in quello di Garfield, racconta la storia di Guiteau riconoscendo che, tra gli assassini di presidenti, il suo nome non è certo famoso come quello di John Wilkes Booth o Lee Harvey Oswald, rispettivamente assassini di Abraham Lincoln e John F. Kennedy. La frase di apertura della serie, pronunciata mentre il cervello conservato di Guiteau rotola sul pavimento in un barattolo, riassume il tutto: “Chi c***o è Charles Guiteau?!”

Chi era il vero Charles Guiteau?

Charles Julius Guiteau ebbe un’infanzia difficile. Nato l’8 settembre 1841 a Freeport, nell’Illinois, era il quarto di sei figli di una madre affetta da episodi psicotici. Lei morì quando Charles aveva sette anni e suo padre era un uomo severo e spesso violento.

Come l’uomo che avrebbe poi ucciso, il giovane Guiteau cercò di migliorare la sua situazione attraverso l’istruzione, ma fallì nel tentativo di entrare all’Università del Michigan, inciampando nell’esame di ammissione. Abbandonando gli studi, nel 1860 entrò a far parte di una setta religiosa, la Oneida Community, nello Stato di New York.

Charles Guiteau, l’assassino del presidente James A Garfield, sparò al presidente nel luglio 1881 e fu giustiziato per impiccagione l’anno successivo. Il suo atto di violenza sconvolse la nazione e portò a nuove richieste di riforma della pubblica amministrazione negli Stati Uniti. (Foto di Getty Images)

Charles Giteau entrò a far parte di una comunità di “amore libero”?

Sì, lo fece. La Oneida Community credeva nella possibilità del perfezionismo, nell’essere totalmente liberi dal peccato sulla Terra. A tal fine, praticavano la critica reciproca (riunendosi in gruppi per rimproverarsi a vicenda i peccati), una forma di proto-eugenetica per garantire che nascessero solo bambini perfetti, e il “matrimonio complesso”, in cui chiunque poteva andare a letto con chiunque altro.

Sebbene Guiteau idolatrasse il suo fondatore, John Humphrey Noyes, non riuscì mai ad integrarsi nella Oneida. Detestava i lavori umili e non riusciva a trovare piacere nella dottrina dell’amore libero, poiché nessuno voleva essere suo partner. Trovandolo egocentrico, i membri della comunità lo chiamavano “Charles Gitout”.

Lui acconsentì, andandosene per fondare un giornale basato sugli insegnamenti della Oneida, The Daily Theocrat. Il giornale fallì, così come il suo ritorno nella comunità e le conseguenti cause legali contro Noyes. A questo punto, diverse persone lo descrivevano come “pazzo”, compresa sua sorella Frances, che ricordava come una volta lui avesse brandito un’ascia sopra la sua testa come per ucciderla.

Trasferitosi a Chicago, Guiteau riuscì a superare un esame molto facile per essere ammesso all’ordine degli avvocati e sposò una bibliotecaria di nome Annie Bunn. Ciò non migliorò però la sua situazione: invece di diventare avvocato, lavorò come esattore (e rubò denaro ai clienti, per cui fu condannato a un periodo di carcere) e maltrattò Annie fino a quando lei chiese il divorzio.

Nel 1872, mentre si trovava a New York, Guiteau mostrò il suo primo interesse per la politica scrivendo un discorso a sostegno di un candidato alla presidenza, Horace Greeley. Solo per questo, credeva di meritare una ricompensa sotto forma di un incarico di ambasciatore in Cile.

Quando ciò non funzionò, Guiteau tornò brevemente alla religione, scrivendo un libro intitolato The Truth, che essenzialmente copiò dalla letteratura di Oneida, e divenne un predicatore itinerante. Nessuno sembrava rispondere ai suoi sermoni sconclusionati, ma lui era sempre più convinto non solo di stare compiendo l’opera di Dio, ma anche, dopo essere sopravvissuto al naufragio di un battello a vapore, di godere della protezione divina.

Con questo incrollabile senso di determinazione, che a quel punto era chiaramente visto dagli altri come fantasia, Guiteau tornò alla politica.

Charles Guiteau incontrò James Garfield?

Non è noto se i due uomini si incontrarono durante le elezioni presidenziali del 1880, in cui Garfield aveva vinto la candidatura repubblicana, anche se non c’era alcun motivo concreto per cui dovessero farlo, dato che Guiteau non aveva un ruolo attivo nella campagna elettorale. Non fu per mancanza di tentativi: egli offrì costantemente e disperatamente la sua assistenza.

Questo iniziò prima che Garfield fosse candidato. Alla Convention Nazionale Repubblicana del 1880, molti si aspettavano che Ulysses S Grant ottenesse la nomina, dato che aveva già ricoperto la carica due volte ed era il capo della fazione dominante del partito, gli Stalwarts.

Questo gruppo sosteneva il mantenimento del “spoils system”, un sistema di clientelismo di lunga data in base al quale le cariche governative venivano assegnate a sostenitori e amici piuttosto che in base al merito. Guiteau, ripensando alla carica di ambasciatore che riteneva di meritare in cambio del suo sostegno a Greeley, credeva che avrebbe tratto vantaggio dal sistema delle nomine, quindi appoggiò Grant.

Scrisse un discorso intitolato “Grant contro Hancock” (il candidato democratico, Winfield Scott Hancock). Tuttavia, Guiteau aveva puntato sul cavallo sbagliato: alla convention, Grant non riuscì a ottenere abbastanza voti per la nomina e Garfield divenne inaspettatamente il candidato di compromesso.

Questo non fu un problema per Guiteau: semplicemente modificò il suo discorso sostituendo tutti i riferimenti a “Grant” con “Garfield” e lasciando tutto il resto invariato. Sebbene possa averlo pronunciato davanti a un piccolo gruppo di persone e averne stampato alcune copie da distribuire, questo fu tutto il suo contributo alle elezioni del 1880.

Questo ritratto raffigura James Abram Garfield, il ventesimo presidente degli Stati Uniti. Ex generale dell’Unione e membro del Congresso, la presidenza di Garfield nel 1881 fu interrotta da un assassinio. (Foto di Getty Images)

Perché Charles Guiteau assassinò James Garfield?

Quando Garfield vinse le elezioni presidenziali, Guiteau si convinse che fosse stato solo grazie al suo discorso. In cambio, si aspettava di ottenere un incarico prestigioso nella sua amministrazione e iniziò a chiedere il consolato a Vienna, in Austria, che in seguito cambiò con quello di Parigi, in Francia.

Unendosi alla folla di aspiranti funzionari a Washington DC, Guiteau, ormai indigente, passava il tempo a interrogare chiunque per avere notizie su ciò che gli era dovuto. Il resto del tempo lo trascorreva nascondendosi tra le pensioni senza pagare. Concentrò gran parte dei suoi sforzi su James Blaine, allora Segretario di Stato, disturbandolo regolarmente. Un giorno, nel maggio 1881, secondo quanto riferito, Blaine, esasperato, sbottò: “Non parlarmi mai più del consolato a Parigi finché vivrai!”.

Devastato, Guiteau giunse a una conclusione: Garfield voleva distruggere il sistema delle nomine politiche e l’unico modo per salvarlo – e ottenere il posto a Parigi – era ucciderlo. Il vicepresidente di Garfield, Chester Arthur , figura di spicco della fazione degli Stalwarts, avrebbe preso il suo posto. Inoltre, Guiteau concluse che Dio gli aveva detto che la “rimozione” di Garfield era per il bene del Partito Repubblicano e del Paese.

Quando e come Charles Guiteau assassinò James Garfield?

Dopo aver preso in prestito del denaro da un parente, Guiteau acquistò una pistola British Bulldog a canna corta, scegliendo il modello con impugnatura in avorio anziché in legno perché pensava che sarebbe stato più attraente quando l’arma sarebbe inevitabilmente diventata parte di una mostra museale sull’assassinio.

Provò la sua mira sparando contro gli alberi nei parchi di Washington e poi iniziò a seguire Garfield. Durante il processo, è emerso chiaramente che in alcune occasioni aveva rinunciato a sparare, una volta in una chiesa e un’altra volta per non uccidere Garfield davanti a sua moglie. Alla fine, Guiteau vide la sua occasione sul giornale: il presidente avrebbe preso un treno il 2 luglio 1881.

Quella mattina, Guiteau attese Garfield e il suo piccolo entourage alla stazione ferroviaria di Baltimora e Potomac. Anche dopo l’assassinio di Abraham Lincoln 16 anni prima, i presidenti non avevano una scorta di sicurezza, quindi nessuno fermò Guiteau mentre si avvicinava e sparava. Un colpo sfiorò il braccio di Garfield, mentre l’altro lo colpì alla schiena.

Guiteau cercò di fuggire, ma si imbatté in un poliziotto. Accettando il suo arresto, dichiarò: “Sono uno Stalwart. Arthur è ora il presidente degli Stati Uniti”.

Questa illustrazione raffigura l’assassinio del presidente James A Garfield da parte di Charles Guiteau nel 1881. (Foto di Getty Images)

Garfield sopravvisse all’attacco e avrebbe potuto guarire completamente se non fosse stato per le cure mediche scadenti che ricevette, tipiche dei medici che curavano la sua ferita con strumenti e mani non sterilizzati. Le sue condizioni peggiorarono gradualmente e morì 11 settimane dopo l’assassinio, il 19 settembre 1880. Era stato presidente per poco più di otto mesi. Per tutto quel tempo, Guiteau attese in prigione.

Cosa accadde al processo di Charles Guiteau?

Una volta morto Garfield, Guiteau poté essere accusato di omicidio e il suo processo iniziò a novembre. Suo cognato George Scoville agì come suo avvocato difensore e presentò una richiesta di infermità mentale.

Guiteau diede certamente credito a quella difesa con il suo comportamento irregolare in tribunale. Interrompeva e insultava tutti, compreso Scoville; pronunciava la sua testimonianza come se fosse un poema epico; e passava biglietti agli spettatori chiedendo consigli.

Tuttavia, pur affermando di essere stato pazzo al momento dello sparo – poiché Dio gli aveva tolto il libero arbitrio – insisteva nel dire che non era pazzo dal punto di vista medico, con grande disappunto della sua difesa. Finì per concordare con l’accusa sul fatto che sapeva che le sue azioni erano illegali.

Inoltre, sosteneva che la responsabilità della morte di Garfield ricadeva sui suoi medici, non su di lui. “Io gli ho solo sparato”, disse.

Quando non era in tribunale, dettò la sua autobiografia per The New York Herald, che includeva un annuncio personale in cui cercava “una simpatica signora cristiana sotto i 30 anni”, e iniziò a pianificare cosa fare dopo il processo. Guiteau sosteneva di aver fatto la cosa giusta e credeva che molti americani lo sostenessero. Scrisse persino ad Arthur dicendogli che avrebbe dovuto essere grato per lo stipendio più alto ora che era presidente.

Sicuro di essere rilasciato, Guiteau prevedeva di intraprendere un tour di conferenze in tutto il paese, seguito dalla sua candidatura alla presidenza nel 1884.

Invece, quando il processo si concluse alla fine di gennaio del 1882, la giuria impiegò meno di un’ora per dichiararlo colpevole, al che lui urlò: “Siete tutti dei miserabili, dei perfetti idioti!”. Guiteau fu condannato a morte per impiccagione.

Quando fu giustiziato Charles Guiteau?

L’esecuzione fu eseguita il 30 giugno 1882, due giorni prima del primo anniversario della sparatoria.

Sul patibolo, Guiteau recitò una poesia che aveva scritto quella mattina, un verso sconclusionato con le frasi “Gloria alleluia” e “Sto andando dal Signore” ripetute più e più volte.

La sua richiesta di avere un’orchestra che lo accompagnasse musicalmente fu respinta.

Che fine ha fatto il cervello di Charles Guiteau?

Death by Lightning ci fa credere che il cervello di Charles Guiteau sia conservato in un barattolo da qualche parte, e questo è assolutamente vero. Alcune parti sono ancora esposte al Mütter Museum di Filadelfia, un’istituzione specializzata in storia della medicina.

Dopo l’impiccagione, il corpo di Guiteau fu sottoposto ad autopsia e il suo cervello fu inviato per essere studiato nella speranza di trovare una spiegazione anatomica alla sua follia. Il suo stato mentale rimane ancora oggi oggetto di dibattito, con diagnosi che vanno dalla sifilide alla schizofrenia e alla psicopatia.