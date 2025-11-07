HomeCinema News2025

Alan Ritchson conferma di essere in trattative con la DCU per un ruolo in “Messier”

Di Redazione

-

Alan Ritchson 2025
Alan Ritchson arrives at the Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) 2023 Block Party held at the Universal Studios Backlot on May 20, 2023 in Universal City, Los Angeles, California, United States. Photo by Image Press Agency

Alan Ritchson è stato preso in considerazione per un ruolo nel DC Universe di James Gunn.

In un’intervista con ScreenRant per il suo prossimo film Playdate, a Ritchson è stato chiesto se ci fosse la possibilità che entrasse a far parte del franchise DCU. La star di Reacher ha confermato che è effettivamente in trattativa per un ruolo “più complicato” nel franchise di Gunn, come ha rivelato:

Alan Ritchson: Sì. Sì. La conversazione che ho avuto con loro è stata più o meno questa: “Voglio interpretare un personaggio un po’ più complicato”. E ho detto loro che, se avessi accettato, avrei interpretato il tipo di personaggio che volevo e spiegato cosa avrebbe significato per il loro mondo, e penso che sia qualcosa che tutti vorrebbero vedere in questo momento. Quindi sì, voglio interpretare un personaggio un po’ più sporco rispetto al tipico protagonista pulito e ordinato.

ALTRE STORIE

