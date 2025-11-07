Alan Ritchson conferma di essere in trattative con la DCU per un ruolo in “Messier”

Alan Ritchson è stato preso in considerazione per un ruolo nel DC Universe di James Gunn.

In un’intervista con ScreenRant per il suo prossimo film Playdate, a Ritchson è stato chiesto se ci fosse la possibilità che entrasse a far parte del franchise DCU. La star di Reacher ha confermato che è effettivamente in trattativa per un ruolo “più complicato” nel franchise di Gunn, come ha rivelato:

Alan Ritchson: Sì. Sì. La conversazione che ho avuto con loro è stata più o meno questa: “Voglio interpretare un personaggio un po’ più complicato”. E ho detto loro che, se avessi accettato, avrei interpretato il tipo di personaggio che volevo e spiegato cosa avrebbe significato per il loro mondo, e penso che sia qualcosa che tutti vorrebbero vedere in questo momento. Quindi sì, voglio interpretare un personaggio un po’ più sporco rispetto al tipico protagonista pulito e ordinato.

