Stranger Things – Stagione 5, confermata la durata del finale: due ore e otto minuti!

Il co-creatore di Stranger Things Ross Duffer ha rivelato la durata degli ultimi quattro episodi della serie. Dopo l’uscita dei primi quattro episodi della quinta stagione il 26 novembre, Stranger Things – Stagione 5 tornerà per altri tre episodi a Santo Stefano, con il finale di serie in programma a Capodanno. L’episodio 5, intitolato “Shock Jock”, dura un’ora e otto minuti, mentre l’episodio 6, “Escape from Camazotz”, durerà un’ora e un quarto, secondo il post di Duffer su Instagram. L’episodio 7, intitolato “The Bridge”, durerà invece un’ora e sei minuti. A chiudere definitivamente il successo di Netflix è l’episodio 8, “The Rightside Up”, che è l’episodio più lungo della stagione con le sue due ore e otto minuti.

Gli ultimi episodi hanno una durata simile a quella della prima stagione, in contrasto con i post virali sui social media e un articolo di Puck News che affermava che l’intera stagione avrebbe avuto una durata compresa tra 90 minuti e due ore. Queste voci sono state probabilmente influenzate dalla tanto chiacchierata durata della quarta stagione: dopo che le prime tre stagioni erano composte principalmente da episodi di un’ora, la quarta stagione si è estesa a un minimo di 70 minuti, con gli ultimi tre episodi tutti della durata di un film. “The Piggyback”, l’episodio finale della quarta stagione, è durato ben due ore e 22 minuti.

Ross ha creato Stranger Things con suo fratello Matt Duffer. I Duffer sono produttori esecutivi della serie tramite la loro Upside Down Pictures insieme a Shawn Levy di 21 Laps Entertainment e Dan Cohen.