Stranger Things – Stagione 5 – Volume 1, la spiegazione del finale: cosa significano questi colpi di scena per Eleven e Will

La quinta stagione di Stranger Things è finalmente arrivata, e il Volume 1 dà il via all’ultima parte della serie con diverse rivelazioni scioccanti che sicuramente faranno discutere i fan. Il finale della quarta stagione di Stranger Things ha riunito i personaggi principali a Hawkins poco dopo che Vecna ha aperto quattro portali, creando delle fratture che hanno lacerato Hawkins. Stranger Things stagione 5 presenta un salto temporale di 18 mesi e, anche se può sembrare molto tempo, le priorità dei personaggi principali sono rimaste le stesse: trovare e uccidere Vecna.

All’inizio del Volume 1, Eleven si sta allenando con i suoi poteri per prepararsi a un altro scontro con Vecna. Nel frattempo, anche il resto dei personaggi di Stranger Things – stagione 5 si sta preparando. Durante l’ultima “ricerca” per trovare Vecna, Holly viene catturata da un Demogorgon, aggiungendo un altro livello alla lotta. Mentre El entra nell’Upside Down per trovare Holly, si ricongiunge con Hopper e i due scoprono ciò che il dottor Kay e i militari hanno nascosto.

Anche Nancy, Jonathan, Steve e Dustin finiscono nell’Upside Down mentre cercano Holly, ma i loro sforzi vengono interrotti da un grande muro che sembra circondare il laboratorio di Hawkins. A Hawkins, Mike, Lucas, Will, Joyce, Robin e Murray cercano di radunare i bambini che Vecna intende rapire per portare a termine il suo piano di dominazione del mondo. Anche se il gruppo non riesce nel suo intento a causa dell’attacco di un’orda di Demogorgon, l’incontro di Will con Vecna svela un importante colpo di scena in Stranger Things.

I poteri di Will spiegati

Una delle sorprese più grandi alla fine della stagione 5, volume 1, di Stranger Things è la rivelazione che Will può essenzialmente replicare i poteri di Vecna. Mentre i suoi occhi diventano bianchi, Will fa del suo meglio per imitare Vecna, fermando e uccidendo telecineticamente tre Demogorgon in tre luoghi diversi, salvando Mike, Robin e Lucas.

Sebbene alcuni possano pensare che Will abbia liberato dei poteri latenti nascosti dentro di lui per tutto questo tempo, non è così. Dopo aver mostrato la sua nuova abilità, Will si pulisce il sangue dal naso. Il sangue dal naso è un effetto collaterale comune dell’esercizio dei poteri, come si vede con Eleven quando usa i suoi poteri. Certo, Will non è un soggetto di test, ma avrebbe senso che gli sanguinasse il naso se attingesse ai poteri di un ex soggetto di test.

La stagione 5, volume 1, di Stranger Things gioca con l’idea che Will possa attingere alla mente collettiva, dirottando ciò che Vecna può vedere attraverso gli occhi dei Demogorgon. Mike suggerisce addirittura che Will sia uno “stregone” e che dovrebbe cercare di controllare la mente collettiva. Will sembra fare un passo avanti affidandosi al suo legame con Vecna per copiare i poteri del cattivo, il che cambierà le carte in tavola per il resto della stagione 5.

Perché Vecna ha bisogno di Holly e dei ragazzi di Hawkins per il suo piano

Prima che Will sveli le sue nuove abilità, Vecna condivide ulteriori informazioni sul motivo per cui ha rapito Will e su come questo abbia portato al grande piano. Vecna sostiene che Will è stato rapito perché era debole e facilmente controllabile. Sono passati anni dagli eventi della stagione 1, secondo la Stranger Things timeline, ma anche Will ammette che il legame tra lui e Vecna non è mai stato completamente reciso.

Pertanto, Vecna decide di cercare altri bambini a Hawkins con un piano per “rimodellare il mondo”, predando quelli che ritiene deboli e distrutti, come Will nel 1983. Per trovare potenziali vittime, Vecna usa la sua identità di Henry, sotto il nome di Mr. Whatsit. Come si è visto con Holly, conquista la fiducia dei bambini, promettendo di salvarli dai mostri, ma in realtà li tiene in ostaggio fino a quando non ha abbastanza vittime.

Vecna manipolerà apparentemente i bambini e modellerà le loro menti per realizzare il suo piano di conquistare il mondo, a partire da Hawkins. Non solo El e Will ora hanno poteri che potrebbero ostacolare la missione di Vecna, ma Holly ha anche Max dalla sua parte nel mondo mentale, il che significa che le tattiche di manipolazione di Vecna non funzionano completamente.

Il ritorno di Kali in Stranger Things e perché l’esercito la tiene prigioniera

Dopo il suo ruolo controverso nella seconda stagione di Stranger Things, Kali (alias Otto) fa il suo ritorno ufficiale nell’episodio “Sorcerer” della quinta stagione. L’episodio finale del Volume 1 rivela che l’esercito sta tenendo Kali nel proprio laboratorio nell’Upside Down. Kali è stata vista l’ultima volta quando El l’ha lasciata indietro per tornare a casa a Hawkins nella linea temporale del 1984 della seconda stagione. Da allora, il destino del personaggio è rimasto per lo più sconosciuto, almeno nella serie.

La seconda stagione di Stranger Things ha chiarito che Kali cercava vendetta contro coloro che erano coinvolti nel laboratorio di Hawkins per ciò che aveva subito da bambina. Visto che il dottor Kay e l’esercito erano alla ricerca di Eleven, è logico che cercassero anche di rintracciare qualsiasi altro soggetto di sperimentazione sopravvissuto. Vecna, alias One, ed El sono già a Hawkins, quindi quando hanno trovato Kali non hanno avuto altra scelta che riportarla dove tutto era iniziato.

Ora che Kali è tornata in Stranger Things, c’è da chiedersi cosa le abbia fatto l’esercito. Ha la testa rasata, quindi probabilmente è stata sottoposta a esperimenti o usata come arma. L’esercito è in grado di impedire a El di usare i suoi poteri con onde sonore pulsanti, e Kali potrebbe avere qualcosa a che fare con questo, soprattutto perché El ha detto che l’esercito ha una “kryptonite” da usare contro di lei.

Dove è stata Max dalla sua “morte” nella stagione 4

Max non esce dal coma nella stagione 5, volume 1, di Stranger Things, ma gli episodi forniscono informazioni su ciò che è successo al personaggio dopo essere diventato vittima della maledizione di Vecna. Max riconosce di essere morta alla fine della stagione 4, ma si è svegliata nella Rainbow Room dopo aver “sentito qualcosa che la chiamava”. Si ritrova quindi intrappolata in un labirinto di ricordi di Henry, alcuni dei quali la coinvolgono durante gli eventi della stagione 4.

Lucas viene visto visitare Max in alcune occasioni nella stagione 5, e il viaggio di Max intrappolata nella mente di Vecna dimostra che è quasi tornata nel mondo reale. Mentre si trova nel mondo mentale, Max segue il suono di “Running Up That Hill” di Kate Bush, scoprendo un passaggio per tornare da Lucas, ma la canzone finisce, chiudendo il portale. È quindi costretta a fuggire da Vecna e rimane nella caverna perché è l’unico posto in cui lui non la seguirà.

Il resto della quinta stagione di Stranger Things dovrà spiegare perché Max è rimasta nella mente di Vecna invece di morire e se il tentativo di El di salvarla abbia influito sul destino di Max. Con Holly anch’essa nel mondo mentale, Max ha ora un’alleata, che dà loro la possibilità di superare in astuzia Vecna e trovare un modo per tornare dai loro amici e dalla loro famiglia.

Il piano di Steve, Dustin, Nancy e Jonathan nell’Upside Down

Mentre la maggior parte dei personaggi della quinta stagione di Stranger Things ha lo stesso obiettivo di sconfiggere Vecna, alcuni lo stanno facendo dall’Upside Down. Oltre a El e Hopper che lavorano insieme, c’è un altro gruppo composto da Steve, Dustin, Nancy e Jonathan, che entrano nell’Upside Down mentre cercano un Demogorgon nella speranza che la creatura li conduca da Holly.

Nonostante tutto ciò che sta accadendo, Nancy è comprensibilmente concentrata sulla sua famiglia. Mentre i suoi genitori si stanno riprendendo in ospedale, spetta a lei, Mike e agli altri trovare e salvare Holly. Mentre Mike lavora per raccogliere le potenziali giovani vittime di Vecna, Nancy cerca risposte più dirette all’interno dello Strano Mondo stesso. Considerando che lo Strano Mondo è il riflesso di Hawkins, è più facile a dirsi che a farsi.

Il gruppo incontra in particolare il “muro carnoso” che Dustin capisce essere un grande cerchio con il laboratorio di Hawkins al centro. Pensando che Holly potrebbe trovarsi nel luogo in cui tutto ha avuto origine, decidono che quello dovrebbe essere il loro obiettivo mentre si trovano nell’Upside Down. Anche se alla fine non riusciranno a trovare Holly, il gruppo sarà probabilmente quello che scoprirà lo scopo e l’origine del misterioso muro.

Come il finale della stagione 5, volume 1 di Stranger Things prepara il volume 2

La conclusione di “Sorcerer” porta a termine la prima metà della stagione 5 di Stranger Things. Per quanto riguarda la guida alla pubblicazione della stagione 5 di Stranger Things, il Volume 2 (episodi 5-7) uscirà a Natale, mentre il Volume 3 (episodio 8) sarà il finale della serie e debutterà a Capodanno. Will potrebbe avere nuove abilità che possono aiutarlo contro Vecna, il cattivo ha rapito altri bambini, avvicinandosi alla realizzazione del suo piano. Pertanto, la posta in gioco sarà ancora più alta nel Volume 2, con Holly ancora dispersa e altri bambini sotto il controllo di Vecna.

Anche l’esercito è stato decimato nell’Upside Down e fuori dal Gate al centro di Hawkins. Anche se la città non avrà lo stesso livello di “protezione”, i personaggi potrebbero avere più facilità nel portare avanti le fasi successive del loro piano senza interferenze immediate. Lo stesso vale per Hopper ed El, che ora dovranno affrontare Kali, che sarà un aspetto importante del Volume 2.

Per quanto riguarda Max, ulteriori dettagli sul suo piano di fuga sembreranno emergere nella prossima serie di episodi. Lei dice di volere che Holly torni alla Creel House, poiché non possono rivelare a Vecna che Holly conosce la verità. Mentre il gruppo di Hawkins e dell’Upside Down è ancora determinato a riportare Holly indietro, potrebbe essere proprio Max a salvarla nella stagione 5, volume 2 di Stranger Things.

Il volume 1 della stagione 5 di Stranger Things è ora disponibile su Netflix. Il volume 2 uscirà il 25 dicembre, seguito dal finale della serie il 31 dicembre

