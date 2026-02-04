Kevin Feige non dovrebbe dimettersi dalla carica di presidente dei Marvel Studios “a breve”

Non sembra che Kevin Feige abbia intenzione di appendere gli speroni al chiodo tanto presto. Nel suo articolo sulla nomina di Josh D’Amaro, presidente di Disney Experiences, come CEO e successore di Bob Iger e Dana Walden come Presidente e Direttore Creativo, Deadline osserva: “Il futuro di Feige in azienda è sempre un argomento di cui la città ama parlare. Detto questo, gli addetti ai lavori non si aspettano cambiamenti a breve, dato che Feige è concentrato sull’uscita del prossimo film degli Avengers a dicembre e sul rilancio del franchise degli X-Men”.

Lo stesso Feige non ha mai dato alcuna indicazione di un suo possibile intento di dimettersi dalla carica di Presidente dei Marvel Studios, ma le voci si rincorrono dall’anno scorso. Da tempo si chiedevano le dimissioni di Feige, anche all’apice del successo e della popolarità dell’MCU, ma anche alcuni fan di lunga data del franchise hanno iniziato a perdere fiducia nella sua capacità di guidare la nave.

Feige è ancora il produttore cinematografico con i maggiori incassi di tutti i tempi e i progetti a cui ha partecipato hanno totalizzato un incasso complessivo al botteghino mondiale di oltre 31 miliardi di dollari. Tuttavia, gli ultimi film dei Marvel Studios – a parte Deadpool e Wolverine – hanno avuto un rendimento inferiore alle aspettative, ricevendo anche recensioni per lo più negative dalla critica. I Fantastici Quattro: Primi Passi è stato accolto in modo piuttosto positivo, ma non è stato il grande successo che lo studio sperava.

Avengers: Doomsday sarà quasi certamente un enorme successo al botteghino e potrebbe finire per segnare un altro punto di svolta per il franchise. Ciononostante, è difficile contestare la percezione che l’MCU non sia più il colosso di successo che era una volta, e molti credono che sia giunto il momento per Feige di dare a qualcun altro l’opportunità di rimettere le cose in carreggiata.

Pensi che Feige dovrebbe dimettersi dalla carica di presidente dei Marvel Studios o sei disposto ad aspettare e vedere come si evolveranno Doomsday e la Mutant Saga?

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).