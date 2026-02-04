The Beatles – A Four-Film Cinematic Event: i protagonisti travolti dalla Beatlemania nelle nuove immagini dal set

Le riprese di The Beatles – A Four-Film Cinematic Event continuano e nuove foto dal set rivelano la rappresentazione del film dell’apice della Beatlemania. Diretto dal regista Sam Mendes, l’ambizioso film biografico vede Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Harris Dickinson in quelli di John Lennon, Barry Keoghan in quelli di Ringo Starr e Joseph Quinn in quelli di George Harrison.

Dopo che la prima serie di immagini promozionali è stata svelata all’inizio di questa settimana, il Daily Express ha ora condiviso le immagini dal set londinese dei film sui Beatles, mettendo in primo piano Mescal e Quinn. Le foto mostrano Londra trasformata nella New York del 1964 per ricreare l’arrivo della band al Plaza Hotel.

Le foto, che possono essere visualizzate a questo link, mostrano gli agenti di polizia che scortano Paul e George attraverso una grande folla. Diverse foto mostrano Mescal che osserva la folla festante, mentre un’altra mostra Quinn proprio nel mezzo della folla con la sua scorta di polizia. L’ultima immagine sembra mostrare le conseguenze di un incontro con i fan, con Mescal raffigurato senza la manica destra del cappotto.

Il check-in dei Beatles al Plaza Hotel seguì l’atterraggio all’aeroporto JFK il 7 febbraio 1964. Questo arrivo negli Stati Uniti, dopo aver raggiunto una notevole fama nel Regno Unito, segnò l’inizio della Beatlemania in America. Il 9 febbraio, la band suonò all’Ed Sullivan Show, che scatenò la Beatlemania tra il pubblico nordamericano. In questo periodo la band era costantemente al centro dell’attenzione dei media e assediata dai fan, un’epoca che, come suggeriscono le foto, sarà una parte importante dei film biografici di Mendes.

L’uscita di tutti e quattro i film sui Beatles è prevista per aprile 2028, il che rappresenta un lancio davvero unico. La novità della strategia di distribuzione rende difficile prevedere il successo dei film al botteghino, ma i film biografici musicali continuano ad essere molto popolari tra il pubblico, con Bohemian Rhapsody (2018) che ha incassato oltre 910 milioni di dollari in tutto il mondo.

La produzione dei film sui Beatles è iniziata lo scorso novembre e dovrebbe durare circa un anno. I quattro film racconteranno l’ascesa della band nei primi anni ’60, con ogni film incentrato su un membro diverso. Le prime immagini promozionali, incluse sopra, mostravano le quattro star dei Beatles con look che coprono tutte le epoche della leggendaria band britannica, a testimonianza della portata epica del progetto. I film accompagneranno apparentemente gli spettatori fino all’ultima esibizione dei Fab Four insieme nel 1969.

Con l’uscita prevista tra più di due anni e mesi di riprese ancora da completare, probabilmente ci vorrà del tempo prima che venga pubblicato un trailer ufficiale. Nei prossimi mesi potrebbero però arrivare altre immagini dal set, che daranno agli spettatori un’idea più chiara di cosa aspettarsi da questo evento cinematografico dedicato ai Beatles.