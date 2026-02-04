The Social Network: la spiegazione del finale del film

Il finale di The Social Network (leggi qui la recensione) conclude le sue molteplici trame sulla nascita di Facebook e lascia Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) instabile come all’inizio. Il film di David Fincher del 2010 racconta una storia romanzata della creazione di Facebook basata sul romanzo non fiction di Ben Mezrich The Accidental Billionaires. Il racconto si concentra sulle poche relazioni che Mark crea e distrugge nel suo tentativo di distinguersi dagli altri brillanti studenti di Harvard creando Facebook. Il film termina poi con un cliffhanger apparentemente irrilevante, che evidenzia però come i sentimenti di Mark non siano cambiati nonostante gli eventi importanti che alterano la sua vita.

In effetti, The Social Network termina con una nota strana, con una collaboratrice di Mark che prevede correttamente come andranno le cose per lui in entrambe le cause legali contro di lui, piuttosto che vedere i risultati. Questo suggerisce che la storia al centro del film riguarda forse più tutte quelle persone che Mark allontana nella sua ricerca dello sviluppo di Facebook che non la crescita dell’azienda. Gli eventi principali mostrati nel film non seguono necessariamente le tappe fondamentali della piattaforma, ma si rivelano invece catalizzatori delle molteplici rotture di Mark. Il finale risolve così brillantemente gli archi narrativi, fornendo al contempo un messaggio di monito.

La conversazione tra Mark e Marilyn rivela il messaggio del film

Anziché concludersi con il processo, il finale di The Social Network è determinato dalla fine della giornata, subito dopo una conversazione schietta tra Mark e una collaboratrice al secondo anno del suo team legale, Marilyn Delpy. Prevedendo che il team di Mark finirà per proporgli un accordo transattivo che Mark dovrebbe accettare, Marilyn rivela essenzialmente al pubblico ciò che accadrà, fornendo la conclusione della storia. Tuttavia, il consiglio dato da Marilyn subito dopo la rivelazione emotiva di Eduardo Saverin sulla diluizione delle sue azioni mostra come il film non sia tanto incentrato sulla creazione di Facebook, quanto piuttosto sull’amicizia tra Mark ed Eduardo che finisce per essere distrutta da essa.

A parte la scena iniziale di The Social Network con il brutale rifiuto di Erica Albright, Eduardo è sempre al fianco di Mark, sostenendo persino l’idea di Facemash e aiutandolo a realizzarla, nonostante creda che le conseguenze saranno per lo più negative. La deposizione finale di Eduardo racconta però il momento in cui la sua amicizia con Mark è finita, quando ha smesso di dare al suo amico il beneficio del dubbio perché era stato deluso da lui. Il fatto che la giornata si concluda con una deposizione che descrive in dettaglio il tradimento di Mark nei confronti di Wardo e il successivo disincanto di Mark nei confronti di Sean Parker dimostra come The Social Network si sia concentrato sui due personaggi reali, con Mark che alla fine del film rimane solo.

Il congelamento del conto da parte di Eduardo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella sua amicizia con Mark

L’amicizia tra Mark ed Eduardo ha subito molti colpi nel corso di The Social Network, ma non avrebbe mai potuto sopravvivere alla decisione impulsiva di Eduardo di chiudere il conto bancario che aveva creato per sostenere Facebook. Sebbene l’azione avventata fosse un ultimo tentativo di farsi ascoltare da Mark, che aveva preferito i suggerimenti di Sean Parker a quelli di Eduardo, avrebbe potuto danneggiare profondamente Facebook, spingendo Mark a ricorrere a uno stratagemma che alla fine ha diluito le azioni di Eduardo dal 34% allo 0,03%. La fine dell’amicizia tra Eduardo e Mark non avrebbe potuto essere più esplosiva, ma è stata accennata furtivamente in tutto il film.

Mark ed Eduardo non hanno mai ammesso apertamente la loro rivalità, ma sono stati introdotti dettagli sottili che la suggerivano, diventando sempre più evidenti man mano che il film procede. Wardo che condivideva la notizia dei suoi progressi con il Phoenix è stato accolto due volte dai commenti disinvolti di Mark, che si congratulava con lui ma allo stesso tempo ricordava a Eduardo che probabilmente non sarebbe stato accettato. I tentativi di Mark di deviare dal piano di espansione di Eduardo per Facebook e di utilizzare i suggerimenti di Sean hanno portato allo stesso modo al licenziamento sprezzante di Sean da parte di Eduardo. Tutto ciò ha contribuito a creare una frattura nella loro amicizia, fino a quando il loro rapporto è imploso con la difficile prova della diluizione delle azioni.

I problemi di Sean con la polizia hanno dimostrato che alla fine la sfiducia di Eduardo era fondata

Il finale di The Social Network ha dato ragione sia a Mark che a Eduardo nelle loro valutazioni opposte su Sean. Mark era così affascinato dalle grandi idee di Sean che decise di trasferire l’azienda a Palo Alto senza nemmeno dormirci sopra, causando la più grande frattura nella sua amicizia con Eduardo. Questo avvenne dopo che la loro amicizia era già stata messa alla prova dal suo rifiuto di condividere la lettera di diffida dei fratelli Winklevoss. Tuttavia, anche la valutazione iniziale di Eduardo su Sean si rivelò corretta dopo che Sean iniziò a riversare gli stessi sospetti di Case Equity su Eduardo, quando la sua festa fu interrotta dalla polizia che trovò della droga, portando all’arresto di Sean.

In effetti, Eduardo aveva capito le storie avvincenti e il fascino di Sean, non era d’accordo sui piani di espansione di Facebook, ma non aveva mai perso la lucidità di vederlo come una carta jolly, a causa del suo fascino ma anche della sua inaffidabilità. Il suo arresto e le sue scuse riguardo alla festa hanno finalmente mostrato a Mark ciò che Eduardo aveva sempre visto in Sean: la sua essenziale inaffidabilità. Anche se i piani di Sean alla fine hanno portato al successo di Facebook, il suo arresto ha dimostrato inequivocabilmente a Mark che non poteva davvero fidarsi di Sean come faceva con Wardo, perché era fondamentalmente una carta jolly in tutti i sensi.

Il finale di The Social Network mostra che i fratelli Winklevoss non ottengono ciò che volevano

La vera storia dei Winklevoss è diversa da quella raccontata in The Social Network, ma anche nella versione romanzata alla fine non riescono a vincere davvero. La motivazione principale che ha spinto Cameron e Tyler Winklevoss a contattare Harvard, accusare Mark di aver rubato la loro idea di Harvard Connection con TheFacebook e inviare la lettera di diffida era quella di far sapere agli altri studenti che l’idea era stata loro per primi. Sebbene il finale riveli che i fratelli Winklevoss hanno ottenuto 65 milioni di dollari dall’accordo, evidenzia anche come abbiano firmato un accordo di riservatezza, che essenzialmente impedirebbe loro di parlare della vicenda. Questo rende i loro obiettivi iniziali irraggiungibili, poiché ciò che volevano originariamente era il riconoscimento, non il denaro.

The Social Network finisce come è iniziato per Mark: con lui escluso nonostante il suo successo

The Social Network finisce dunque come è iniziato per quanto riguarda i sentimenti di Mark. Da Erica a Wardo, egli viene ciclicamente abbandonato da qualcuno che teneva a lui, anche se il successo di Facebook lo ha portato ai massimi livelli in altri aspetti della sua vita. Anche se la valutazione di Marilyn secondo cui lui non è “uno stronzo, ma solo uno che si sforza di esserlo” mirava ad attenuare il colpo, Mark si ritrova comunque completamente solo e senza persone care, a causa delle sue azioni sproporzionate o ingannevoli che hanno distrutto le sue relazioni più strette. Il finale potrebbe affermare quanto Mark sia ricco e di successo, ma lui continua ad aggiornare febbrilmente la pagina Facebook di Erica per vedere se ha accettato la sua richiesta di amicizia, vedendosi escluso dalle sue precedenti relazioni umane.

Cosa significa davvero il finale di The Social Network

The Social Network si apre infatti con la valutazione feroce di Erica Albright su Mark, provocata dai commenti offensivi di lui. Tuttavia, i suoi tentativi di entrare in contatto con lei nonostante lo scontro epico all’inizio di The Social Network suggeriscono che potrebbe aver creduto alla valutazione di Erica. Ogni volta che Mark le si avvicinava, non si scusava mai per il suo comportamento passato, ma cercava invece di entrare in contatto con Erica in ogni modo possibile. Nel finale, Mark che aggiorna freneticamente la pagina dopo averle inviato una richiesta di amicizia su Facebook esemplifica perfettamente che, nonostante il suo successo oggettivo, teme che le affermazioni di lei possano essere vere.

Mentre Mark ignora ripetutamente il desiderio di Erica di non avere nulla a che fare con lui, le sue parole all’inizio del film gli risuonano nella mente, portandolo a ripensarci anche mentre dice a Marilyn che “non è un cattivo ragazzo”. I continui tentativi falliti di Mark di essere accettato da Erica suggeriscono che lei potrebbe ancora ignorarlo, ma il pubblico non lo sa con certezza, poiché il film finisce prima di sapere se lei accetterà o meno la sua amicizia online. Questo evidenzia ancora di più come il finale sospeso di The Social Network significhi che Mark sta ancora cercando di essere accettato da Erica, spaventato dal fatto che la sua valutazione su di lui possa essere vera.