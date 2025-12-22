Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello: la spiegazione del finale del film

Il finale de Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello è il più difficile tra tutti i finali dei film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Essendo il primo film della serie, il finale de La compagnia dell’anello introduce la storia e i punti salienti della trama della trilogia. Con l’introduzione del film, narrata da un’eterea Cate Blanchet nei panni di Galadriel, il potente Unico Anello viene segnalato come il principale punto di contesa e motore della trama della serie. Frodo riceve il cimelio di famiglia e parte per il pericoloso viaggio verso il Monte Fato.

È un dibattito senza fine quello sul posto che Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello occupa nella serie. La Compagnia dell’Anello è particolarmente complicato in quanto fa sì che il pubblico si affezioni prima ai personaggi, capisca perché si separano gli uni dagli altri e prepara il terreno per tre diversi filoni narrativi che saranno mostrati in parallelo nel film successivo. Anche se Il Signore degli Anelli alla fine ricollega tutti gli eventi, capire i diversi filoni narrativi è fondamentale per continuare.

Gandalf lotta con il Balrog

Gandalf il Grigio è in parte responsabile di aver mandato Frodo in missione con l’Anello. Il destino può aver avuto un ruolo nel consegnare l’Unico Anello a Frodo, ma Gandalf scopre la vera identità del cimelio di famiglia dei Baggins e manda Frodo a distruggere l’Unico Anello. La fiducia della Compagnia in Gandalf è uno dei motivi per cui tutti accettano di unirsi e di intraprendere il viaggio verso Mordor. Il suo ruolo di leader rispecchia quello che ha in Lo Hobbit, e mentre quella storia è pensata per un pubblico più giovane, il destino di Gandalf qui allude a tematiche più cupe.

Quando il Balrog trascina Gandalf nell’abisso di Khazad-dûm, la Compagnia assiste con orrore e disperazione. La loro guida per il viaggio è stata portata via e loro sono rimasti soli. Nessuno dei nove membri del gruppo sospettava che Gandalf, angelico e potente, sarebbe stato il primo a morire tra i membri mortali del gruppo. Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello sovverte le aspettative del pubblico eliminando il personaggio che era apparentemente il leader. Allo stesso tempo, la morte di Gandalf è necessaria per il suo percorso futuro.

Perché la Compagnia dell’Anello si scioglie nel finale del film

Quando Frodo Baggins e gli emissari delle altre razze si riuniscono al Consiglio di Elrond ne Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, tutti i presenti danno per scontato che i nove membri viaggeranno insieme fino a quando l’Anello non sarà gettato nel Monte Fato a Mordor. La rottura della Compagnia da parte di Frodo e Sam è unica in quanto i due scelgono di andarsene. Questa difficile decisione è la prima di molte che Frodo dovrà prendere, mettendo la distruzione dell’Anello al di sopra di tutti gli altri ideali, compresa l’amicizia. Il cammino da percorrere per lo hobbit diventa solo più arduo dopo questo finale.

In tutto Il Signore degli Anelli, il potere manipolatorio dell’Anello è mostrato in molti personaggi. La decisione dei due di lasciare il resto della Compagnia è eroica, ma anche scoraggiante. Questo rivela un altro aspetto oscuro dell’oggetto: la sua capacità di recidere i legami di chi lo possiede con il resto del mondo. Nonostante il potere dell’Unico Anello, gli hobbit non vengono completamente corrotti, un tema ricorrente nella serie. L’Anello non conta sul fatto che Samwise Gamgee sfidi la sua volontà e si unisca a Frodo. La lealtà di Sam avrà un ruolo importante nella loro amicizia e nel destino dell’Anello.

Boromir muore dopo aver cercato di prendere l’Anello

Ancora una volta, Sean Bean interpreta un personaggio che muore sullo schermo quando interpreta Boromir, il membro più grigio della Compagnia in La compagnia dell’anello. Il suo ruolo nella storia è quello di mostrare come anche chi ha buone intenzioni possa essere travolto dall’influenza malvagia dell’Anello. La morte di Boromir è una dura lezione per la Compagnia; anche se possono credere che tutti gli uomini siano naturalmente contrari alla volontà di Sauron, c’è ancora in loro un elemento di debolezza che può essere corrotto.

La scena trasmette anche il tema che chi è stato abbattuto dal male dell’Anello può trovare un modo per redimersi. Invece di inseguire Frodo o fuggire con rimorso, Boromir si volta e si pente immediatamente difendendo Merry e Pippin. La sua morte è un prezzo terribile da pagare per il suo coraggio, ma mostra quanto sia alto il prezzo da pagare affinché il bene trionfi su Sauron. Il riconoscimento finale di Boromir di Aragorn come Re di Gondor spinge Aragorn a rendersi conto che non può continuare a fuggire dal suo destino nel prossimo film.

Merry e Pippin vengono rapiti dagli Orchi

Merry e Pippin fissano la telecamera dopo essere stati catturati dagli Uruk Hai in LOTR

Il destino di Merry e Pippin alla fine de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello li separa con la forza dagli altri membri della Compagnia. La loro storia dà ad Aragorn, Gimli e Legolas un nuovo scopo nel sequel. Il rapporto innocente di Merry e Pippin con la Compagnia rispecchia la presenza di persone innocenti in tutta la Terra di Mezzo, e il loro destino potrebbe essere quello di tutti se l’Anello non venisse distrutto.

L’avventatezza delle loro azioni nella prima metà de La compagnia dell’anello trova il suo compimento alla fine, quando attaccano da soli un esercito di Uruk-hai. È un’azione decisamente poco hobbitica che viene rapidamente interrotta dagli orchi più forti. Questo esempio dei giovani hobbit che dirigono il loro abbandono spericolato verso le forze malvagie di Mordor è la prima volta che il pubblico vede che Merry e Pippin potrebbero fare la differenza nella guerra da soli. Il viaggio che porta i due a dare inizio alla rivolta degli Ent sarebbe incredibile senza questo primo esempio di eroismo.

Legolas, Gimli e Aragorn sono alla ricerca di Merry e Pippin

L’ultima parte della Compagnia a separarsi in Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello è composta da Aragorn, Gimli e Legolas. Il trio è vicino alla disperazione fino a quando Aragorn, onorando le ultime parole di Boromir in punto di morte, assume per la prima volta il ruolo di leader. Tutti e tre questi personaggi hanno giurato di distruggere l’Anello e di non tradire mai la Compagnia. La fine del film vede il trio solo e senza una direzione.

Questo segna un cambiamento nella trama per questi personaggi, che non andranno più al Monte Fato. La loro storia cambia e diventa quella di riunire i regni distrutti degli Uomini alla loro causa. Aragorn, Gimli e Legolas decidono che il loro giuramento di Compagnia rimane valido anche se il loro obiettivo è stato modificato. Inseguono gli Uruk-hai che tengono prigionieri Merry e Pippin con una citazione appropriatamente emozionante di Aragorn: “Andiamo a caccia di orchi”. Per Aragorn, Legolas e Gimli, questo significa entrare nel secondo film, formidabili e pericolosi, pronti per un sequel incentrato sulla guerra.

Come il finale de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello si confronta con i libri

Molti degli eventi de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello presentano somiglianze con la loro controparte letteraria, anche se la sequenza d’azione alla fine del film è per lo più originale. Nella maggior parte dei casi, nella trilogia cinematografica di Peter Jackson l’azione è più intensa rispetto ai romanzi. In questo caso, la morte di Boromir avviene all’inizio de Le due torri, mentre La compagnia dell’anello termina con la partenza di Frodo. Lui e Sam se ne vanno prima che abbia luogo la battaglia, e solo nel libro successivo i lettori scoprono cosa è successo.

Gran parte della scrittura di Tolkien coinvolge personaggi che condividono racconti in retrospettiva. In Le due torri, i lettori apprendono da Aragorn, Legolas e Gimli quale destino abbia colpito Boromir. Solo nei capitoli dedicati a Merry e Pippin viene rivelato come è avvenuta effettivamente la sua morte. Per quanto riguarda il destino di Gandalf e molti altri elementi narrativi del film, il libro segue un andamento simile. La partenza di Frodo e la dispersione della Compagnia hanno le stesse motivazioni.

