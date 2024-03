Lo scorso novembre, abbiamo appreso che Skyler Gisondon interpreterà Jimmy Olsen della DCU nell’attesissimo Superman di James Gunn. Tuttavia, un altro attore è stato appena scelto come migliore amico dell’Uomo d’Acciaio, questa volta per la quarta e ultima stagione di Superman & Lois, la serie tv di successo della CW.

TV Line riferisce che Douglas Smith interpreterà il fotografo di The Daily Planet, portando finalmente Jimmy in una serie di cui ha sentito molto la mancanza sin dal lancio nel 2021.

Questa versione del personaggio è descritta come un “ventenne estroverso” noto per essere “l’anima della festa” in ufficio. Il sito aggiunge: “Nonostante siano colleghi di lavoro di Clark, non è riuscito a tirarlo fuori dal suo guscio ‘goffo’. Ignaro del super-segreto di Clark, Jimmy è ancora determinato a diventare suo amico.”

Nonostante un taglio al budget che ha comportato un minor numero di scrittori e membri regolari del cast, il team creativo di Superman e Lois sta chiaramente facendo di tutto con questa stagione finale per rendere felici i fan della DC.

Molti di voi probabilmente conosceranno Smith meglio per Big Love e Big Little Lies . Tra i suoi crediti annovera anche Vinyl e The Alienist e ha interpretato il fratellastro del personaggio del titolo in Percy Jackson: Sea of ​​Monsters. Stranamente, suo fratello maggiore, Gregory Smith, ha diretto otto episodi di Superman & Lois.

Mehcad Brooks ha interpretato “James” Olsen nell’Arrowverse, apparendo in Supergirl sia come fotografo che, più tardi, come eroico Guardiano. Questa serie è ambientata in una realtà separata in seguito agli eventi di Crisis on Infinite Earths.

Brad Schwartz, presidente dell’intrattenimento di The CW, ha recentemente promesso che la stagione 4, a lungo ritardata , “vi lascerà a bocca aperta” e ha spiegato che il ritardo è il risultato del lungo processo di post-produzione dello show. “Non sto scherzando, questa stagione sarà uno dei migliori programmi televisivi. Ho visto il primo episodio ieri sera e ti farà piangere. È fantastico.”

“A causa di tutti gli effetti speciali, potrebbe essere pronto per l’estate, [ma] riteniamo che sarebbe sprecato in estate. Quindi mettiamolo in autunno, dove possiamo venderlo in Upfront [e] davvero, davvero Parlami di ciò.”

La serie Superman & Lois

Superman & Lois è stato sviluppato da Todd Helbing e Greg Berlanti per la rete The CW. Lo spettacolo vede protagonisti Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane. Segue l’iconica coppia di supereroi mentre affronta le sfide della genitorialità, affrontando anche le responsabilità e i pericoli che derivano dall’essere il più grande protettore della Terra.

La premessa di Superman & Lois diverge leggermente dalle tradizionali storie di Superman concentrandosi maggiormente sulla dinamica familiare tra Clark, Lois e i loro figli adolescenti, Jonathan e Jordan Kent. La serie esplora come Clark bilancia i suoi doveri di Superman con i suoi obblighi di marito e padre, il tutto mentre vive nella piccola città di Smallville.