A gennaio, la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors, ha rilasciato la sua prima intervista da quando è stato dichiarato colpevole di aggressione e molestie nei confronti dell’ex fidanzata Grace Jabbari.

Quando il segmento è andato in onda, c’era la preoccupazione che la decisione dell’attore potesse ritorcersi contro, il che è esattamente quello che sembra essere successo. Durante l’intervista, Majors ha ribadito la sua innocenza e non si è assunto alcuna responsabilità per le ferite riportate da Grace Jabbari nonostante sia stato ritenuto colpevole di due reati minori di molestie e aggressioni.

“Ciò non è accaduto”, ha detto l’ex star del MCU alla conduttrice Lindsey Davis quando le ha chiesto se fosse responsabile. Quando lei ha continuato chiedendogli come pensava che Jabbari avesse subito le sue ferite, lui ha risposto: “Vorrei tanto saperlo. Ciò darebbe chiarezza, mi darebbe una sorta di pace al riguardo.

Ora, THR riferisce che Grace Jabbari sta facendo causa al suo ex per percosse, aggressione, inflizione intenzionale di disagio emotivo, procedimento giudiziario dannoso e diffamazione, che deriva dal fatto che Jonathan Majors neghi di aver abusato di lei prima e dopo la sua condanna.

La causa afferma che, prendendo parte all’intervista, “l’intenzione di Majors non era solo quella di indurre molte persone a credere che Jabbari fosse un bugiardo, ma anche di indurre quelle persone ad attaccare, molestare, intimidire e maltrattare Jabbari. Jonathan Majors intendeva anche che le sue dichiarazioni diffamatorie influenzassero negativamente la carriera di Jabbari.”

Jabbari sta anche accusando Jonathan Majors di episodi di abuso fisico che non sono stati messi a fuoco nel processo e che presumibilmente si sono verificati nel 2022.

Secondo l’accusa, Jonathan Majors “ha spinto Grace così forte da procurarle un livido sul sedere”, “ha sollevato Grace in aria e l’ha lanciata contro il cofano della sua macchina” e “ha poi riportato Grace a casa e i quella circostanza le ha messo le mani intorno al collo”. affermando che voleva ucciderla e che l’avrebbe uccisa. Majors ha quindi iniziato a colpire la testa di Grace contro il pavimento di marmo mentre la strangolava finché non sentiva di non riuscire più a respirare”.

Jonathan Majors è licenziato dal ruolo di Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe quasi immediatamente dopo che la sua condanna fu resa pubblica. Si prevede che il personaggio verrà riassegnato per i prossimi film degli Avengers, ma questo deve ancora essere reso ufficiale.

La condanna di Jonathan Majors era originariamente prevista per il 6 febbraio, ma l’udienza è stata rinviata all’8 aprile. Le accuse comportano una potenziale pena fino a un anno di prigione.