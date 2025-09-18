Dave Bautista sembra infastidito dal fatto che James Gunn non lo abbia ancora invitato nel DCU

Dave Bautista parla apertamente del fatto di non aver ancora aderito al DC Universe di James Gunn. Il 2025 ha segnato una grande vittoria per il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, con il successo del nuovo film Superman con David Corenswet e il ritorno della serie TV Peacemaker con John Cena su HBO Max.

La timeline del DCU è appena iniziata, però, dato che ci sono altri film e serie TV in lavorazione presso la DC Studios. Mentre molti progetti hanno visto la partecipazione di alcuni dei precedenti collaboratori di Gunn, uno di loro sta aspettando di ricevere la chiamata dall’ex regista del Marvel Cinematic Universe.

In una recentemente intervistato con ScreenRant Bautista per il suo nuovo film Afterburn, in cui è stato menzionato la DC, dopo la rivelazione che il veterano dell’MCU era stato quasi scritturato per interpretare Peacemaker nel film The Suicide Squad del 2021. Quando a Bautista è stato chiesto se avesse avuto dei colloqui con Gunn riguardo all’interpretazione di un personaggio diverso nella sua serie, l’attore ha risposto quanto segue:

Dave Bautista: (Ride) No. Sai, li ricontatto continuamente per vedere se c’è qualcosa, perché vorrei far parte di quel mondo. Non voglio dire che sono deluso, ma circa un anno fa speravo davvero di ricevere una telefonata da James che mi dicesse: “Ehi, amico, abbiamo qualcosa per te”.

Ma continuo a sentire dire che mi stanno prendendo in considerazione per qualcosa, ma non so cosa sia. E non ho avuto notizie direttamente né da James né da Peter. Ma vorrei davvero far parte di quel mondo, sai, speravo di andare lì e fare qualcosa con loro, ma non ho ricevuto alcuna notizia. E non sto diventando più giovane.

Il 56enne ha lavorato con il co-CEO della DC Studios al film della MCU Guardiani della Galassia, in cui ha interpretato Drax il Distruttore in tutta la trilogia. Ha anche ripreso il ruolo in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder e nello speciale natalizio della Disney+ Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Cosa significano i commenti di Dave Bautista sulla DCU

Dato che la DC Studios è ancora agli inizi con la sua nuova continuity, c’è tutto il tempo per inserire la star di Afterburn nel franchise di supereroi rilanciato da Gunn. Anche se alcuni ex collaboratori dell’MCU hanno già aderito al franchise, ce ne sono ancora alcuni importanti che non l’hanno fatto, anche se Gunn ha detto di avere in mente dei ruoli per loro.