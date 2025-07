Peacemaker – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Peacemaker passa dal DCEU al DCU, sollevando molte domande su come sarà la nuova era della serie. Christopher Smith, alias Peacemaker, interpretato da John Cena, è entrato a far parte della timeline del DCEU in The Suicide Squad, prima del suo ritorno a sorpresa in uno spin-off dedicato al personaggio. HBO Max ha rapidamente dato il via libera al progetto di James Gunn per Peacemaker, una serie originale di otto episodi che ha segnato il primo show televisivo del DCEU. James Gunn è ora il co-CEO ufficiale del DCU e ha recentemente reso noti i suoi piani per il primo capitolo del DCU, intitolato “Gods and Monsters”.

Peacemaker – stagione 1 riprende dopo The Suicide Squad, quando Smith viene dimesso dall’ospedale e reclutato in una nuova squadra della Task Force X. Il loro compito era quello di fermare un’invasione aliena nota come Progetto Farfalle, ma Peacemaker ha dovuto anche combattere contro suo padre, Auggie Smith, alias White Dragon (Robert Patrick), un suprematista bianco. La serie DC ha riservato molte sorprese, culminate in un finale esplosivo della prima stagione di Peacemaker. Per quanto riguarda il futuro della serie, ci sono molte domande sulla seconda stagione di Peacemaker, tra cui la trama, il cast e la data di uscita.

Le ultime notizie sulla seconda stagione di Peacemaker

Peacemaker ha finalmente una data di uscita

Da quando Peacemaker è diventato un successo a sorpresa nel 2022, i fan del personaggio e della sua incredibile serie hanno atteso con ansia l’uscita della seconda stagione, dopo che James Gunn ha confermato che sarebbe stata realizzata nonostante il caos che ha caratterizzato il nuovo DCU. La buona notizia è che Peacemaker – stagione 2 ha finalmente una data di uscita, poiché James Gunn ha confermato su X che sarà trasmessa il 21 agosto 2025 e sarà un’originale Max proprio come la prima stagione.

Tre anni dopo la prima stagione sembrano tanti, ma ormai è normale per i servizi di streaming. Considerando tutti i cambiamenti alla Warner Bros. e la nuova era della DC nei cinema e in TV inaugurata dalla DC Studios, è emozionante che Peacemaker torni alla ribalta, visto che la prima stagione della serie è stata un successo che ha superato praticamente tutte le aspettative. L’uscita a solo un mese dall’arrivo di Superman aiuterà anche la DCU a mantenere lo slancio.

Data di uscita della seconda stagione di Peacemaker

Un mese dopo il debutto di Superman nel live-action DCU

I fan di Peacemaker non dovranno aspettare molto per rivederlo in azione, poiché la seconda stagione di Peacemaker uscirà il 21 agosto 2025, solo un mese dopo che Superman avrà dato il via a questa nuova era della DC. La seconda stagione di Peacemaker sarà il secondo progetto live-action ad essere pubblicato nella DCU e il terzo in assoluto, dopo Creature Commandos e Superman, tutti e tre progetti distintamente firmati James Gunn.

La seconda stagione di Peacemaker fa parte del DCU o del DCEU?

Sarà ambientata nel DCU

Dato che la prima stagione di Peacemaker faceva parte del DCEU, il pubblico ha dovuto affrontare una notevole confusione riguardo allo status della stagione sequel nel franchise complessivo, soprattutto perché quasi tutti gli altri personaggi del DCEU saranno ricastati, ad eccezione della squadra principale di Peacemaker. Tuttavia, James Gunn ha confermato più di una volta che la seconda stagione di Peacemaker fa parte del DCU. Anche se il DCU inizia ufficialmente con Creature Commandos, diversi elementi precedenti continuano a esistere in una certa misura nel canone stabilito dai progetti DCEU di James Gunn.

Parlando con The Hollywood Reporter, Gunn ha chiarito ancora una volta cosa fa parte del canone DCU e cosa no, parlando in particolare di The Suicide Squad e della prima stagione di Peacemaker, e se questi possano essere considerati dei prologhi per ciò che accadrà in Creature Commandos e nel resto dell’universo. La sua dichiarazione completa è la seguente:

Sì, sono leggermente canonici. Peacemaker è piuttosto semplice, con l’eccezione dell’apparizione di un certo gruppo [l’ex Justice League della DCEU] alla fine. (Ride.) Non esistono ancora. Ma la regola è: se menzioniamo [qualcosa del passato] in uno dei nuovi show [e film] della DCU, allora è successo. Quindi è così che lo stiamo affrontando.

Con Peacemaker che avrà una seconda stagione all’interno del DCU, abbiamo sempre pensato che anche la prima stagione sarebbe stata canonica in qualche forma, con alcune modifiche apportate lungo il percorso per renderla un po’ più coerente. James Gunn non solo conferma che praticamente tutto tranne il cameo della Justice League è canonico nella DCU dalla stagione 1 di Peacemaker, ma conferma anche che l’iconico team di supereroi della DC non esisterà ancora nell’universo, preparando il terreno per Superman.

Cast della seconda stagione di Peacemaker

Il cast principale tornerà

La buona notizia per la seconda stagione di Peacemaker è che la maggior parte dei membri del cast principale dovrebbe tornare in qualche modo, nonostante non ci siano ancora annunci. John Cena tornerà ovviamente a interpretare l’antieroe amante della pace, personaggio centrale della serie, e sembra probabile che Freddie Stroma tornerà nei panni di Vigilante, vista la sua stretta amicizia con Peacemaker.

Danielle Brooks potrebbe anche tornare dopo che Adebayo si rende conto di essere tagliata per lo stile di vita che conduce sua madre.

Jennifer Holland dovrebbe tornare per continuare la guarigione di Harcourt e forse andare avanti con la sua relazione con Smith. Economos è tornato alla prigione di Belle Reve, quindi anche Steve Agee potrebbe tornare. Danielle Brooks potrebbe anche tornare dopo che Adebayo si rende conto di essere tagliata per lo stile di vita che conduce sua madre.

La seconda stagione di Peacemaker potrebbe anche coinvolgere Auggie, interpretato da Robert Patrick, dopo che il finale ha mostrato Chris che vede il fantasma di suo padre. Con la prima stagione di Peacemaker che coinvolge farfalle che possiedono gli esseri umani, sembra logico che qualcosa come il fantasma di Auggie Smith continui a giocare un ruolo nella serie, sia come semplice manifestazione del rapporto distorto di Chris con il suo crudele padre, sia come segno di qualcosa di più per la serie.

Il pubblico potrebbe anche vedere Viola Davis assumere un ruolo più importante come Amanda Waller nella seconda stagione di Peacemaker. Ciò sembra doppiamente probabile dato che lo show Waller è previsto in uscita prima, consentendo lo sviluppo del personaggio DCU prima di qualsiasi trama che la seconda stagione dello show possa intraprendere.

Nel giugno 2024 è stato rivelato che Sol Rodriguez e David Denman si uniranno al cast di Peacemaker. Sebbene il ruolo di Denman non sia ancora noto, il casting di Sol Rodriguez nel ruolo di Sasha Bordeaux solleva alcuni concetti particolarmente interessanti su ciò che potrebbe riservare la prossima stagione.

Nei fumetti, Bordeaux è un membro di spicco di un gruppo noto come Checkmate, un altro ramo della Task Force X di Amanda Waller più focalizzato sulle missioni di spionaggio, il che suggerisce che questo gruppo potrebbe apparire nella stagione successiva. Bordeaux ha anche un passato importante con Batman, con cui ha avuto una relazione sentimentale per un certo periodo, il che suggerisce che potrebbe esserci di nuovo un legame. Forse l’aspetto più interessante è che la storia di Sasha la vede diventare un’entità simile a un cyborg dopo essere entrata a far parte di un gruppo di esseri robotici conosciuti come OMAC, che potrebbero essere adattati per creare un personaggio davvero unico.

La trama di Peacemaker – Stagione 2

La serie non tratterà il multiverso

È interessante notare che gli aggiornamenti di James Gunn sulla serie includevano la rivelazione che la seconda stagione di Peacemaker non si concentrerà sul multiverso in modo significativo, poiché il co-CEO della DCU ha dichiarato che “non vorrebbe che il cambiamento dell’universo fosse una parte così importante della storia”.

Sebbene ciò suggerisca che la stagione sequel affronterà il passaggio dal DCEU al DCU, significa anche che, se così fosse, non sarà un aspetto principale della storia e potrebbe anche essere affrontato solo con una battuta o una frase isolata che aiuti il pubblico a capire come la serie affronterà il cambiamento del franchise.

Tenendo presente tutto ciò, sembra che i punti salienti della trama stabiliti dal finale della prima stagione di Peacemaker saranno ancora parte integrante del prossimo passo della storia. Ciò è particolarmente promettente dato che la serie si conclude con la rivelazione da parte di Adebayo dei segreti sporchi della Task Force X e dell’ARGUS al pubblico, confermando che le Farfalle erano lì e che Peacemaker è stato incastrato per averne avuto conoscenza preventiva. Ha persino smascherato sua madre, Amanda Waller (Viola Davis), come la mente dietro l’operazione.

Con la seconda stagione di Peacemaker in uscita subito dopo Superman e Rick Grillo che riprende il ruolo di Rick Flag Sr. a partire da Creature Commandos, è probabile che alcuni dei punti della trama di questi progetti saranno ripresi in Peacemaker.

Screen Rant ha recentemente intervistato Steve Agee sul suo ruolo di John Economos nella seconda stagione di Peacemaker, anticipando cosa aspettarsi dalla prossima stagione e cosa succederà al suo personaggio dopo Peacemaker, affermando:

“Non so cosa succederà dopo Creature Commandos nella seconda stagione di Peacemaker… Non so cosa riserva il futuro a Economos. Ci sono molte cose che vorrei potervi dire, [ride] ma dovrete sintonizzarvi per scoprirlo!”.

Steve Agee ha comunque anticipato qualcosa sulla portata della prossima stagione di Peacemaker, parlando di come si inserirà in un mondo enorme e di come i fan della prima stagione apprezzeranno anche questa. Ecco la sua dichiarazione:

È sicuramente una trama più epica. Questa volta sono coinvolti più personaggi ed è una storia enorme in un mondo enorme. Penso che chiunque abbia apprezzato la prima stagione adorerà la seconda.